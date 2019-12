Giận con loay hoay không giải được bài tập về nhà, mẹ uống thuốc ngủ tự tử

Chuyện xảy ra ở tỉnh Hồ Bắc ( Trung Quốc ), theo thông tin trên Chang Jiang Daily News, một người mẹ họ Từ, khi chứng kiến cảnh con không giải được bài toán nên đã tức giận tới mức tự tử





Cụ thể, trong một buổi hướng dẫn con làm bài, thấy mãi con vẫn không giải được đề bài toán trong sách giáo khoa, Từ đã rất nổi giận mà quát mắng con. Nghe tiếng vợ quát con, chồng cô Từ đã chạy vào can ngăn, nhưng cô vợ không nguôi ngoai chút nào. Trong lúc nóng giận, không kiềm chế được cảm xúc, cô vớ lấy lọ thuốc ngủ rồi nuốt liền một lúc bảy viên. Sau đó, thấy chóng mặt, cô đã gọi chồng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại Bệnh viện , các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu, giúp cô thải thuốc ngủ ra ngoài. Thật may mắn, cô Từ khong gặp phải biến chứng gì nguy hiểm và sớm được xuất viện.

Ảnh minh họa

Chia sẻ về vụ việc, một vi bác sĩ cho biết: "Lần đầu tiên trong sự nghiệp tôi chứng kiến trường hợp uống thuốc ngủ tự tử vì con không làm được bài tập về nhà".

Ảnh minh họa

Được biết, cậu bé con nhà cô Từ mới 7 tuổi, nhưng đã được cha mẹ đăng ký học thêm nhiều môn, và bên cạnh đó cô Từ cũng hướng dẫn thêm cho con học toán ở nhà. Có lẽ vì kỳ vọng qua nhiều vào con nhưng kết quả không như cô mong muốn, khiến cô thất vọng, nên mới dẫn đến trường hợp hi hữu trên.

Nhiều khi các bậc phụ huynh đang tạo ra gánh nặng, áp lực cho con mà không hề hay biết. Tâm lý và nào bộ của các em rất cần được nghỉ ngơi và thư giãn, nếu cứ nhồi nhét vào đầu trẻ quá nhiều thứ, việc này gây nên tình trạng quá tải, ảnh hưởng đến giới hạn tiếp nhận của con.

