Giáng cấp trung úy công an lừa tình, cầm thẻ ngành thẻ Đảng vay 150 triệu

Một trung úy cảnh sát đang công tác tại Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long vừa bị giáng 2 cấp hàm vì lừa một cô gái có bầu nhưng không cưới, cầm thẻ ngành, thẻ Đảng để vay 150 triệu đồng rồi quỵt nợ.

Ngày 1/3, lãnh đạo Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long xác nhận trung úy N.D.T. là cán bộ đội Cảnh sát giao thông, trật tự, vừa bị kỷ luật giáng 2 cấp từ trung úy xuống còn thượng sĩ do vi phạm phẩm chất đạo đức nghiêm trọng, gây mất uy tín ngành công an.

Trước đó, Công an huyện Long Hồ có nhận được đơn tố cáo của chị N.N.V. sinh năm 1990, là nhân viên kế toán của một cơ quan nhà nước, hiện ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Trong đơn tố cáo việc trung úy N.D.T. từng thế chấp thẻ Đảng và thẻ ngành để mượn của chị 150 triệu đồng.



Đặc biệt, trong đơn tố cáo cũng nêu rõ chị V. và T. từng chung sống như vợ chồng. Cả hai có 1 con chung nhưng hiện đã mất.

Chị N.N.V. cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng ngày 1/3. Ảnh: Xuân Anh



Theo thông báo kết quả giải quyết tố cáo do thượng tá Lê Phước Tài, Trưởng Công an huyện ký, T. và chị N.N.V. có quen biết và chung sống như vợ chồng từ năm 2014 đến 2016. Trong thời gian này, chị V Theo thông báo kết quả giải quyết tố cáo do thượng tá Lê Phước Tài, Trưởng Công an huyện ký, T. và chị N.N.V. có quen biết và chung sống như vợ chồng từ năm 2014 đến 2016. Trong thời gian này, chị V mang thai và hạ sinh bé gái nặng 3,2 kg.



Trước đó cả hai quen nhau qua mạng Trước đó cả hai quen nhau qua mạng xã hội từ năm 2012. Trong thời gian sống chung như vợ chồng dẫn đến mang thai, T. đã kêu chị V. bỏ thai. Chị V. không đồng ý nên quyết định giấu T. chuyện không đi phá thai.



Đến tháng 7/2016, chị V. hạ sinh một bé gái nặng 3,2kg. Sau khi sinh được 2 ngày, chị V. bế con gửi ở một ngôi chùa tại TP Cần Thơ vì lý sợ bị Đến tháng 7/2016, chị V. hạ sinh một bé gái nặng 3,2kg. Sau khi sinh được 2 ngày, chị V. bế con gửi ở một ngôi chùa tại TP Cần Thơ vì lý sợ bị gia đình phát hiện và sợ ảnh hưởng đến công việc của T..



Chị V. kể gửi con được 2 ngày thì nhận được tin dữ từ chùa thông báo, con gái đã mất. Thi hài của con được đưa đến Hậu Giang chôn cất.

Đến ngày 15/8/2019, T. có đưa chị V. một thẻ Đảng, một thẻ ngành rồi viết giấy mượn của chị 150 triệu đồng. T. cầm tiền và hứa sẽ trả lại đồng thời kết hôn với chị V. Tuy nhiên, một thời gian sau T. từ chối trả tiền và cũng không đi đến hôn nhân với chị như đã hứa.



Phải tới sau khi chị V. gửi đơn tố cáo đến Thanh tra Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an huyện Long Hồ thì T. mới trả lại số tiền đã mượn cho chị.



Sau quá trình điều tra, xác minh, Công an huyện Long Hồ thông báo kết quả giải quyết tố cáo và xác định chị V. tố cáo đúng sự thật.

Công an huyện Long Hồ xác định, hành vi của đồng chí T. là vi phạm đạo đức nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lực lượng công an nói chung, của Công an huyện Long Hồ nói riêng nên ban hành mức kỷ luật giáng 2 cấp từ trung úy xuống thượng sĩ.



Đồng thời, lãnh đạo Công an huyện Long Hồ khẳng định thêm, đồng chí T. sẽ tiếp tục bị xử lý về mặt Đảng trong vài ngày tới.



Hà Ly (t/h)