Giành được quyền nuôi con, Nhật Kim Anh bật khóc hạnh phúc tại tòa

Trong thời gian qua, mối quan hệ giữa Nhật Kim Anh và chồng cũ hậu ly hôn vẫn luôn được cư dân mạng chú ý. Nhật Kim Anh thường xuyên đăng bài viết tố cáo chồng cũ và gia đình chồng ngăn cản không cho cô và con trai gặp nhau. Nữ diễn viên quyết định khởi kiện, giành quyền nuôi con thay vì để chồng trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng con trai như khi đệ đơn ly hôn.

Ngày 23/3, TAND quận Ninh Kiều, Cần Thơ đã tuyên án sơ thẩm vụ kiện tranh chấp người nuôi con sau ly hôn giữa nguyên đơn là bà Đỗ Thị Kim Huê (ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh) và bị đơn là ông Ngô Nguyễn Phúc Bửu Lộc. Theo đó, tòa đã chấp nhận yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con chung và giao cháu bé con chung cho Nhật Kim Anh trực tiếp chăm sóc.

Trao đổi với PV Zing , Nhật Kim Anh xúc động chia sẻ mình đã bật khóc hạnh phúc tại tòa sau khi nghe kết luận. Nữ diễn viên cho hay: "Ở tòa án, tôi đã vỡ òa trong sung sướng, bật khóc khi nghe hội đồng xét xử tuyên án. Tôi trông chờ từng ngày được đón Tin về. Đây là kết quả sơ thẩm thôi. Nếu bên kia có kháng cáo, tôi vẫn phải đối mặt. Nhưng tôi tin Pháp luật luôn công bằng"...

Ngay sau đó, Nhật Kim Anh đã đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên con trai trên trang cá nhân và viết: "Tạ ơn trời phật, cuối cùng cũng thấu hiểu lòng con!". Nhiều người hâm mộ đã liên tục gửi tới nữ diễn viên những lời chúc mừng, sau khi thông tin Nhật Kim Anh thắng quyền nuôi con được đăng tải.

Chồng cũ của Nhật Kim Anh, anh Bửu Lộc cho hay đã nhận được thông tin về kết quả phiên tòa sơ thẩm, và phiên xử đã xét xử vắng mặt. Anh Bửu Lộc cho hay: "Tôi vẫn chưa nhận được tống đạt của tòa. Nếu nhận được, tôi sẽ tiếp tục kháng cáo".

Năm 2014, nữ diễn viên Nhật Kim Anh kết hôn với Bửu Lộc, cả hai có với nhau một cậu con trai. Sau vài năm, nữ diễn viên đệ đơn ly hôn, nhường quyền nuôi con cho chồng. Tuy nhiên, hồi tháng 11/2019, Nhật Kim Anh bất ngờ tiết lộ rằng cô bị gia đình chồng cấm cản gặp con. Nữ diễn viên đã quyết định khởi kiện sau đó để giành quyền nuôi dưỡng con trai. Dù vậy, trước những thông tin từ vợ cũ, Bửu Lộc lên tiếng khẳng định anh và gia đình chưa từng ngăn cản nữ diễn viên thăm, gặp con trai.

Chi Nguyễn (t/h)