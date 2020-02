Giành hát karaoke, người đàn ông bị bạn đâm tử vong tại chỗ

Tin tức mới nhất ngày 22/2, theo Zing.vn thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Trường (34 tuổi, ngụ xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh) để điều tra về hành vi Giết người



Theo thông tin ban đầu, vào trưa hôm qua (21/2), Trường cùng nhóm bạn quyết định ăn nhậu tại nhà Nguyễn Minh Tiến (ấp Vẻ Vang, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh). Sau khi thống nhất, cả nhóm gọi cho Trần Văn Toán (39 tuổi, ngụ cùng xã) để thuê loa kẹo kéo mang sang nhà Tiến để cùng hát karaoke.

Hiện trường vụ việc.



Sau khi gây án, Trường đã đến Công huyện Lộc Hinh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.



Cách đây không lâu cũng xảy ra vụ giết người chỉ vì hát karaoke. Cụ thể, vào đầu tháng 1/2020 Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra lệnh bắt tạm giữ đối tượng Phạm Văn Chiến (25 tuổi, ngụ tại phường 2, TP Bạc Liêu) để điều tra về hành vi Giết người.



Được biết, đối tượng Lê Thị Hồng loan (31 tuổi) thuê phòng trọ ở đường Võ Văn Kiệt (phường 7, TP Bạc Liêu). Tối ngày 28/12/2019, Loan rủ Chiến và một số người bạn về phòng ăn nhậu.



Một lúc sau, Loan cho rằng nhóm người nhậu ở cùng xóm bao gồm cả Nguyễn Khánh Duy (32 tuổi, ngụ tại phường 5, TP Bạc Liêu) hát karaoke quá ồn ào. Loan sang góp ý và xảy mâu thuẫn với nhóm của anh Duy.

Ảnh minh họa.



Trong lúc ẩu đả, Loan hô hoán mọi người sang xem. Nghe thấy tiếng của Loan, Chiến chạy sang bênh vực. Trong lúc xô xát, Chiến rút dao đâm chết anh Duy.



Gây án xong, Chiến bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến ngày 30/12/2019, Chiến đến cơ quan Công an đầu thú. Tại trụ sở Công an, Chiến khai Loan có liên quan đến vụ án này nên ngay sau đó, đối tượng Loan đã bị bắt giữ để điều tra với vai trò đồng phạm.

Your browser does not support HTML5 video.

Bị giết vì hát karaoke quá to