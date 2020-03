Giáo chủ Tân Thiên Địa quỳ gối cầu xin sự tha thứ của người dân sau khi bị đề nghị truy tố

Ngày 1/3, chính quyền Seoul đã đệ đơn lên văn phòng Công tố quận Soul đề nghị khởi tố giáo chủ Tân Thiên Địa là ông Lee Man Hee với các cáo buộc Giết người , cố y gây thương tích, vi phạm luật phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. Cùng thời điểm, ông Lee đã bị đưa đi xét nghiệm COVID-19 và tự cách ly tại nhà riêng.

15h chiều ngày 2/3 (theo giờ địa phương), ông Lee Man Hee – Giáo chủ Tân Thiên Địa đã tổ chức họp báo tại một cơ sở của giáo phái ở Gapyeong, phía đông bắc thủ đô Seoul. Trong cuộc họp báo này, ông Lee chia sẻ chấp nhận xét nghiệm COVID-19 và cho kết quả âm tính.

Giáo chủ Tân Thiên Địa cúi đầu xin lỗi người dân Hàn Quốc

Giáo chủ 88 tuổi của Tân Thiên Địa đã dập đầu quỳ gối tại lỗi ngay trên thềm đá trước cổng nhà thờ. Ông Lee nói, tình hình hiện nay là “ngoài ý muốn” nhưng thừa nhận đã có nhiều người nhiễm bệnh. “Chúng tôi đã nỗ lực hết sức nhưng không thể ngăn chặn hết được. Tôi cầu mong sự tha thứ của người dân. Thay mặt các thành viên giáo phái, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến người dân”. Giọng ông Lee lúc đó rất run rẩy, đau khổ.

“Theo Reuters, ông Lee khẳng định đã nỗ lực hết sức nhưng không thể ngăn chặn được sự lan tràn nhanh chóng của virus. Ông Lee cho rằng, giáo phái của mình đang “tích cực hợp tác với chính phủ”. “Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình, không tiếc nhân lực và của cải để hỗ trợ”, ông Lee nói.

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Hàn Quốc , hàng loạt địa phương đã cáo buộc Tân Thiên Địa cản trở nỗ lực khống chế dịch bệnh khi không sớm giao nộp danh sách các thành viên hoặc khai man số lượng thành viên của mình. Chính quyền TP Daegu đã tuyên bố truy tố hình sự giáo phái. Trong khi đó, thành phố Busan phát hiện danh sách tín đồ Tân Thiên Địa cung cấp cho chính phủ ngày 26/2 thiếu tên nhiều người trong danh sách của nhà thờ địa phương.

Rất nhiều cảnh sát có mặt trong buổi họp báo của ông Lee

Ông Lee sau khi đọc lời xin lỗi đã trả lời một số câu hỏi của các phóng viên rồi bỏ đi. Ông Lee né tránh khá nhiều câu hỏi của cánh báo giới, trong khi phóng viên đang tranh thủ từng phút giây để hỏi. Sau cùng, ông Lee giận dữ quát lớn, yêu cầu mọi người trật tự. Ông nói: CHúng ta đều là người trưởng thành rồi.”.

Trước đó, 230.000 thành viên trong giáo phái này đã được đưa đi kiểm tra y tế, gần 9.000 người có triệu chứng nhiễm virus corona chủng mới. Sự phẫn nộ của công chúng đến giáo phái này là vô cùng mạnh mẽ nên đã dẫn đến kiến nghị kêu gọi giáo phái Tân Thiên Địa phải giải tán.

Gần 1,2 triệu người đã ký vào bản đề nghị. Gần 60% số ca nhiễm nội địa ở Hàn Quốc là tín đồ của giáo phái này. Hiện thời, số ca nhiễm ở Hàn Quốc đang tăng mạnh.

