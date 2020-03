Giáo chủ Tân Thiên Địa trần tình cho tổ chức, phủ nhận cáo buộc liên quan đến dịch COVID-19

Theo tờ New York Times, ông Lee Man Hee (88 tuổi) là người sáng lập Tân Thiên Địa vào năm 1984. Đối với tín đồ của giáo phái này, ông Lee được xem là “hậu thế” của các vị vua xứ Cao Ly. Họ còn xem ông là “thiên thần” do chúa trời gửi đến và là người duy nhất có khả năng “diễn dịch” những dấu hiệu và bí ẩn chứa trong Kinh Khải huyền.

Song với chính phủ và cảnh sát Hàn Quốc , ông Lee đang là “phe phản diện”. Ông Lee là thủ lĩnh của giáo phái cản trở những nỗ lực chống dịch của đất nước này. Nhiều người dân Hàn Quốc cho rằng, ông Lee và giáo phái cần chịu trách nhiệm cho đợt bùng phát dịch này vì chậm trễ cung cấp danh sách tín đồ cho chính phủ.

Ông Lee cúi đầu nhận lỗi với người dân trong buổi họp báo 2/3

Trong tuần qua, hàng trăm thành viên của giáo phái cắt hết mọi liên lạc gây nhiều khó khăn cho nỗ lực truy tìm và xét nghiệm y tế. Chính quyền Aeoul đã yêu cầu công tố viên quốc gia vào cuộc điều tra ông Lee Man Hee về tội Giết người do cố ý thiếu trách nhiệm.

Cảnh sát và giới chức chuyên trách phòng chống dịch đang quyết liệt truy tìm các thành viên của giáo phái bằng cách định vị điện thoại di động và dữ liệu tín dụng. Họ gõ cửa từng nhà hoặc theo dõi từ xa để tìm tín đồ Tân Thiên Địa đang ẩn náu. Giới chức địa phương còn kêu gọi nhân dân tố giác tín đồ của giáo phái này.

Còn theo người phát ngôn của Tân Thiên Địa, các thành viên của giáo phái lo sợ bị săn lùng đến mức không dám ra trình diện. Ông này cũng chỉ trích việc truyền thông và nhiều chính trị gia quy trách nhiệm cho giáo phái gây bùng phát dịch.

Thế nhưng, trước sức ép của dư luận , ngày 2/3, ông Lee Man Hee đã tổ chức họp báo, quỳ gối xin lỗi nhân dân Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo này, người đứng đầu Tân Thiên Địa vẫn tiếp tục biện minh cho tổ chức của mình, phủ nhận giáo phái góp phần gây nên đợt dịch bùng phát quy mô lớn. Đồng thời khẳng định Tân Thiên Địa đang tích cực hợp tác với chính phủ để ngăn chặn dịch.

Giáo phái của ông Lee đang bị chỉ trích dữ dội

Được biết, ông Lee Man Hee thành lập giáo phái này năm 1984 với lời hứa “chấm dứt một thế giới chìm trong tội ác và tham nhũng, khởi đầu một kỷ nguyên mới”. Giáo phái của ông Lee từng bị một linh mục phản đối về việc “sử dụng chúa Jesus làm bình phong. Vị linh mục này còn nhận định, các tín đồ của Tân Thiên Địa tôn thờ Lee Man Hee.

Vượt qua nhiều tranh luận về giáo phái của mình, số tín đồ của ông Lee đã tăng lên hàng trăm nghìn người. Theo thứ trưởng Kim Gang Lip, danh sách tín đồ của họ khoảng 310.000 thành viên. Trong khi đó, tờ New York Times ước tính, giáo phái khép kín này có đến 245.000 thành viên trong và ngoài Hàn Quốc.

Một điểm đáng chú ý, giáo phái này thường xuyên tổ chức các sự kiện ngoài trời với quy mô lớn nhằm mục đích tuyên truyền. Giáo phái có cả “Olympic” riêng. Sân vận động luôn chật kín người mỗi khi tổ chức sự kiện.

Liên quan đến COVID-19, trước họp báo khoảng 1 tuần, ông Lee còn mạnh mẽ tuyên bố với các tín đồ rằng, dịch bệnh là do “tà ma ganh ghét sự phát triển nhanh chóng của Tân Thiên Địa" và tự tin nói: "Khi đêm đen qua đi, bình minh sẽ đến".

Một trao đổi trên ứng dụng nội bộ của giáo phái sau đó còn kêu gọi tín đồ không hợp tác với chính quyền, gây nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận Hàn Quốc.

