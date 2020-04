Giao địa phương chủ trì thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT có 'kế hoạch' gì để tránh tiêu cực?

Như đã đưa tin, ngày 21/4, Bộ GD&ĐT đã báo cáo, xin ý kiến Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về phương án tổ chức kỳ thi THPT trong điều kiện ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Cuộc họp đưa đến thống nhất không tổ chức kỳ thi THPT quốc gia như mọi năm mà sẽ thi tốt nghiệp với mục tiêu chính là xét tốt nghiệp THPT cho học sinh.

Đặc biệt, kỳ thi sẽ do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì tổ chức. Mỗi tỉnh sẽ thành lập Hội đồng thi để tổ chức thi cho tất cả thí sinh và chịu trách nhiệm tổ chức tất cả các khâu như in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, công bố kết quả thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Việc giao địa phương chủ trì kỳ thi THPT khiến dư luận đặt ra băn khoăn về việc Bộ GD&ĐT làm sao để đảm bảo tính khách quan cho kỳ thi, tránh các hiện tượng tiêu cực, gian lận trong thi cử?

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Đức Độ

Về vấn đề này, sáng 22/4, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Đức Độ khi trao đổi với báo chí xoay quanh kỳ thi THPT 2020 đã nhấn mạnh, việc tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng là yêu cầu đầu tiên và cao nhất của Bộ GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo được yêu cầu này. Về phía Bộ, tuy không chủ trì nhưng Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm ra đề thi, xây dựng những giải pháp kỹ thuật để nhằm giám sát chất lượng và tính trung thực của kỳ thi.

Trong kỳ thi năm nay, mỗi thí sinh trong cùng một phòng thi có một mã đề riêng. Thiết bị giám sát và công nghệ thông tin sẽ được thiết lập để quản lý chặt chẽ các đề thi, bài thi. Bài thi trắc nghiệm sẽ được chấm bằng máy trên phần mềm chung của Bộ GD&ĐT. Ngoài ra sẽ có sự giám sát của hệ thống camera trên cơ sở phát huy hiệu quả của quy trình chấm thi năm 2019.

Đặc biệt trong kỳ thi năm nay các tỉnh sẽ phải công khai phổ điểm thi, báo cáo toàn bộ điểm học bạ của thí sinh qua hệ thống dữ liệu điện tử. Bộ GD&ĐT sẽ lấy đó các dữ liệu đó làm căn cứ đối sánh kết quả thi.

Bộ cũng sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra các khâu tổ chức của kỳ thi và có các chế tài xử lý nghiêm khắc các hành vi gian lận nếu có.

Các khâu trong kỳ thi THPT 2020 sẽ được kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: Zing

Về phía các địa phương, Thứ trưởng Nguyễn Đức Độ nhấn mạnh, việc giao cho địa phương chủ trì tổ chức kỳ thi THPT cũng gắn liền vối việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, trách nhiệm của người phụ trách các khâu trong quy trình tổ chức kỳ thi.

UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi của địa phương mình bảo đảm an toàn, nghiêm túc, công bằng và đúng quy chế.

Hội đồng thi của tỉnh sẽ được thành lập, chịu trách nhiệm tổ chức các khâu từ in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, công bố kết quả thi cho đến xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Các điểm thi được bố trí đảm bảo thuận lợi cho thí sinh. Cán bộ coi thi là giáo viên của tỉnh và phải đổi chéo giữa giáo viên các trường, đảm bảo giáo viên không coi thi học sinh của trường mình.

Cuối cùng, công tác thanh tra, giám sát sẽ được tăng cường. Dự kiến ngoài lực lượng thanh tra của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT tỉnh còn có thêm lực lượng thanh tra của tỉnh để giám sát tất cả khâu của kỳ thi, đặc biệt là các khâu in sao, vận chuyển, bảo mật, coi và chấm thi.

Your browser does not support HTML5 video.

Kiều Đỗ (t/h)