Giao lưu trực tuyến: 'Dinh dưỡng cho bà mẹ trước, trong và sau sinh'

Bác sĩ Trịnh Hồng Sơn – Giám đốc Trung tâm giáo dục truyền thông dinh dưỡng Viện dinh dưỡng:

Sau khi sinh ra, thức ăn hoàn hảo và đầy đủ nhất cho trẻ chính là sữa mẹ, đặc biệt là sữa non. Sữa non hay còn gọi là sữa đầu xuất hiện vào cuối thời kỳ mang thai và lưu thông trong tuyến vú của người mẹ trong vòng 72h đầu sau khi sinh con và xuất hiện 2 ngày đầu sau khi sinh con. Vì thế, ngay sau khi sinh, trong vòng 1 giờ đầu, người mẹ phải cho con bú mẹ để tận dụng lượng sữa non quý giá này. Trong sữa non có các chất kháng khuẩn chống lại bệnh tật, dễ tiêu hóa và giúp thải phân su ra ngoài. Giá trị dinh dưỡng của sữa non rất cao.