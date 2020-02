Theo PLO, các thành viên của giáo phái Shincheonji từng nhiều lần tổ chức gặp mặt ở tâm dịch Vũ Hán, Trung Quốc. Những thành viên này có liên quan mật thiết đến nhiều trường hợp dương tính với COVID-19 tại Hàn Quốc , và họ cho biết đã từng tổ chức nhiều cuộc họp tại Vũ Hán hết tháng 12/2019, chỉ dừng lại sau khi phát hiện có người nhiễm virus corona chủng mới.

Theo thông tin từ SCMP, nhà thờ giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) ở tâm dịch COVID-19 Vũ Hán ở Trung Quốc, có khoảng 200 tín đồ. Những người này hầu hết đang bị cách ly bên ngoài thành phố. Một tín đồ giấu tên là giáo viên mầm non tại Vũ Hán cho biết:"Tin đồn về một loại virus lạ bắt đầu xuất hiện vào tháng 11 nhưng không ai để ý đến nó. Tôi đã ở Vũ Hán vào tháng 12 và sau đó được tin giáo phái tạm đình chỉ các cuộc họp khi dịch bệnh bắt đầu lan rộng".

Dù vậy, nhóm vẫn tiếp tục chia sẻ các bài giảng và giáo lý trực tuyến, nhiều người trong giáo phái đã trở về nhà để nghỉ tết vào cuối tháng 1 vừa qua. Người này khá tự tin cho rằng những ca lây nhiễm hàng loạt ở Hàn Quốc không phải do các tín đồ giáo phái Shincheonji tại Vũ Hán vì không có ai bị nhiễm bệnh, bọn họ đều khỏe mạnh.

Được biết giáo phái Shincheonji có tới 250.000 tín đồ, là một giáo phải không chính thống bắt đầu ở Hàn Quốc, do ông Lee Manhee sáng lập. Một thàng viên của Shincheonji từng đến Vũ Hán vào tháng 1. Một số quan chức Hàn Quốc đang nghi ngờ lễ tang anh trai ông Lee tổ chức tại Cheongdo, gần tâm dịch Daegu, Hàn Quốc là nguyên nhân khiến dịch bệnh bùng phát ở nước này.

Tính đến thời điểm hiện tại, nửa số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc dều liên quan đến một nhà thờ thuộc giáo phái Shincheonji ở TP Daegu. Quan chức y tế Hàn Quốc tin rằng một người phụ nữ 61 tuổi nhiễm COVID-19 - được gọi là "bệnh nhân 31" là một trong những ca nhiễm đầu tiên. Ban đầu người này từ chối nhập viện để xét nghiệm, theo dõi, và còn tham dự một số buổi lễ thánh tại nhà thờ trước khi được xác định dương tính với virus corona . Chỉ trong thời gian ngắn, số ca nhiễm virus corona chủng mới tại Hàn Quốc đã tăng nhanh chóng mặt, từ chỉ vài chục người nhiễm lên tới 1.146 ca dương tính và có 11 người đã tử vong.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Đoàn du khách Hàn Quốc từ tâm dịch Daegu rời Đà Nẵng lúc nửa đêm

Chi Nguyễn (t/h)