Giáo sư Trung Quốc đầu tiên nhận giải Nobel và chuyện tình đặc biệt với cô nữ sinh kém 54 tuổi

Xã hội càng hiện đại, con người càng có lối sống cởi mở, nhìn thoáng hơn về những cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi. Tuy nhiên, vẫn có không ít những lời xì xào, bàn tán của người đời về khoảng cách tuổi tác về tình yêu của một số cặp đôi.



Thế nhưng, vượt qua rào cản, định kiến, đã có nhiều cặp vợ chồng chứng tỏ cho cả thế giới biết, họ đã yêu nhau bằng cả trái tim chân thành và đang rất hạnh phúc. Câu chuyện của nhà bác học nổi tiếng Dương Chấn Ninh là một ví dụ như thế.

Mối duyên tình kỳ lạ

Ông Dương Chấn Ninh là giáo sư, tiến sĩ, nhà vật lý người Mỹ gốc Trung Quốc đầu tiên nhận giải Nobel. Ông sinh năm 1922 tại An Huy, đã có nhiều năm giảng dạy tại các trường đại học lớn trên thế giới.

Người vợ đầu tiên của ông là Đỗ Trí Lễ, hai người Người vợ đầu tiên của ông là Đỗ Trí Lễ, hai người kết hôn vào năm 1950. Cuộc hôn nhân này kéo dài cho đến năm 2003, khi người vợ qua đời.



Thời điểm ngày 24/12/2004, cả dư luận Trung Quốc xôn xao trước thông tin giáo sư Dương đi bước nữa cùng với nữ nghiên cứu sinh Ông Phàm. Điều khiến người ta ngạc nhiên ở đây là tuổi tác họ quá chênh lệch nhau, ông Dương đã 82 tuổi còn tiểu thư họ Ông mới 28, khoảng cách giữa họ là 54 tuổi. Cặp đôi hứng chịu nhiều chỉ trích, gièm pha cho rẳng, ông Dương Chấn Ninh si mê gái đẹp, còn Ông Phàm đồng ý kết hôn vì tham của, để “đào mỏ”…Tuy nhiên, cả hai đã dùng thời gian để chứng minh cho tình yêu phi thương của mình.



Giáo sư Dương và Ông Phàm gặp nhau năm 1995. Khi ấy, Dương Chấn Ninh cùng vợ là Đỗ Trí Lễ từ Mỹ quay về Sán Đầu (Quảng Đông, Trung Quốc) dự một hội nghị Vật lý quốc tế. Ông Phàm là sinh viên đại học, được giao nhiệm vụ đón tiếp vợ chồng ông.



Về sau, ông Dương chia sẻ rằng, đó là: “Cuộc gặp gỡ do Thượng đế sắp đặt”. Lúc ấy, Ông Phàm mới 19 lại xinh đẹp, giỏi giang và chu đáo. Cả hai vợ chồng ông rất hài lòng với cô gái trẻ tuổi này. Họ thậm chí còn động viên Ông Phàm hãy cố gắng học thật giỏi để sang Mỹ học tiếp.



Sau khi quay về Mỹ, vợ chồng ông Dương thỉnh thoảng vẫn giữ liện lạc với cô gái trẻ. Mỗi dịp lễ Tết, Ông Phàm thường gửi thiệp sáng chúc mừng đôi vợ chống già dễ mến. Phần cô gái này, sau khi tốt nghiệp đại học đã nhanh chóng kết hôn nhưng do bất đồng quan điểm nên đã ly hôn.

Năm 2003, nhân dịp Giáng Sinh cô gửi thiệp sang Mỹ chúc mừng vợ chồng Dương Chấn Ninh. Tấm thiệp ghi rõ số điện thoại riêng của mình. Thế nhưng, Ông Phàm không ngờ rằng, trước đó vài tháng, vợ của ông Dương đã qua đời.



Đầu năm 2004, Dương Chấn Ninh đến Hong Kong tham gia một số sự kiện. Sẵn có số điện thoại của nữ sinh viên năm xưa, ông đã thử gọi điện để hẹn gặp mặt. Có thể nói, lần gặp gỡ ấy như đã tạo cho cả hai “chất xúc tác”, Ông Phàm tôn thờ, ngưỡng mộ sự giỏi giang của Dương Chấn Ninh, còn ông Dương con tim đã có nhịp “rung” trước vẻ đẹp của cô gái. Cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm.

Rồi Dương Chấn Ninh có việc phải quay về Mỹ, hai người giữ liên lạc qua điện thoại. Tuổi tác của ông Dương không làm ngăn cản sự ngọt ngào, lãng mạn bên trong con người mình, mỗi ngày đều dành thời gian trò chuyện cùng bạn gái. Thậm chí, ông còn viết hẳn một bài thơ dành tặng cho cô Ông:



“Dịu dàng chu đáo chẳng mưu mô/ Nhanh nhẹn, dũng cảm, lại hiếu kỳ/ Sôi nổi đáng yêu và nghịch ngợm/ Em - mùa Xuân vĩnh viễn của lòng anh”.



Một ngày, Chấn Ninh thức dậy và nghĩ đến chuyện cho người con gái ấy một danh phận. Ông gọi điện qua, ngỏ lời cầu hôn và nhận được sự đồng ý từ bạn gái. Lễ thành hôn của họ diễn ra vào ngày 5/11/2004 theo cách đặc biệt, thực hienn qua… điện thoại, cả hai tự tay đeo nhẫn vào tay mình.



Chưa đầy một tháng sau, họ đăng ký kết hôn, chính thức nên duyên vợ chồng. Quyết định của cả hai nhận được sự đồng ý của bên thông gia nhà gái, cho rằng tuổi tác không phải là vấn đề quan trọng.

16 năm hôn nhân vẫn nắm chặt tay nhau

Bỏ mặc những điều tiếng, lời bàn ra tán vào không hay của dư luận, cả hai vợ chồng cho đến giờ vẫn có cuộc sống hạnh phúc. Năm 2014, trong một lần phỏng vấn, khi được hỏi về quyết định đám cưới năm xưa, giáo sư Dương nhẹ nhàng đáp: “Tôi chỉ chọn một con đường ít người đi thôi mà”.

Không xa hoa, ồn ào, cuộc sống của họ rất đỗi bình dị bên nhau. Về bà Phàm, để phù hợp với nhịp sống của chồng, bà đã từ bỏ thói quen thức khuya và uống cà phê. Thay vào đó là tập uống trà, đi ngủ đúng giờ và dậy sớm.

Cũng như bao cặp vợ chồng khác. Mỗi ngày, họ ăn sáng lúc 7-8 giờ sáng tại nhà. Ba bữa ăn đều đủ chất dinh dưỡng và thi thoảng, Ông Phàm lại hầm một số loại thuốc bổ cho chồng. Sau bữa tối, cả hai vợ chồng thường ra ngoài đi dạo, cùng trò chuyện với nhau đủ điều.



“Nếu không xem phim, sau khi về nhà chúng tôi nằm ở sofa, nghe nhạc với cùng một tai nghe. Nó giống một cặp đôi đang yêu nhỉ?”, Ông Phàm hài hước kể.



Đến nay đã 16 năm kể từ khi về chung một nhà, Dương Chấn Ninh cùng vợ đã đi nhiều nơi để giảng dạy cũng như du lịch. Bất cứ khoảnh khắc nào được họ đăng tải lên trong mỗi chuyến đi, mọi người có thể thấy cả hai đều nắm tay rất chặt, chẳng mấy khi buông.

Giờ đây, ông Dương đã ở tuổi 98, còn bà Phàm cũng đã 44 tuổi.





Ông Phàm đặc biệt cảm động về những hành động, cử chỉ ân cần của chồng: “Có lần đến Nhật Bản tôi không được khỏe, bị chóng mặt và đau bụng. Anh ấy đã đi xuống cầu thang lấy một bát ngũ cốc rồi đút cho tôi ăn từng thìa từng thìa vậy. Lại có lần khác ở Tam A, anh ấy thức dậy ban đêm và muốn đọc sách. Nhưng sợ ảnh hưởng đến tôi, anh đã trốn trong phòng tắm để đọc lén”.



Cả hai vợ chồng dành trọn cho nhau tình cảm yêu thương trong từng lời nói, hành động đời thường như vậy đấy. Từng có tin đồn, Ông Phàm mang bầu sau 1 năm kết hôn. Tuy nhiên, đó chỉ là những lời đồn vô căn cứ. Hơn nữa, ông Dương cũng thẳng thắn mà chia sẻ:



“Tôi biết rằng mình đã già và cơ thể này có nhiều vấn đề. Có thể trong vòng 5 năm hoặc vào ngày mai tôi sẽ rời đi thôi. Nhưng nếu tôi đi xa, tôi hi vọng vợ mình có thể tái hôn, tiếp tục có một cuộc sống thật sự hạnh phúc. Tôi không muốn cô ấy phải làm mẹ đơn thân”.



Giờ đây, Dương Chấn Ninh đã 98 tuổi, Ông Phàm mới 44. Đôi vợ chồng đã khiến cho những ai trước đây từng dè bỉu, chê bai phải nhìn nhận lại. Không có quy định luật pháp nào cấm sự chênh lệch tuổi tác trong tình yêu cả, chỉ khi tình yêu đủ lớn và đủ chân thành, khoảng cách sẽ được xích lại gần mà thôi. Sau tất cả, vợ chồng ông Dương vẫn nắm chặt tay, sống hạnh phúc bên nhau.

