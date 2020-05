Giáo viên nâng điểm bất thường cho 167 bài kiểm tra học kỳ: Do lỗi nghiệp vụ?

Nhà trường nói rằng việc nâng điểm bất thường cho 167 bài kiểm tra học kỳ không vì động cơ tư lợi cá nhân, mà do lỗi nghiệp vụ về ôn tập và ra đề.

Mới đây, Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản chuyển Chủ tịch UBND huyện Mang Thít giải quyết tố cáo của giáo viên Trường THCS Mỹ An (huyện Mang Thít) về việc có tình trạng nâng điểm bất thường đối với một số bài kiểm tra học kỳ I năm học 2019-2020.

Các bài thi điểm thấp được nâng điểm cao chót vót

Liên quan đến sự việc, ông Trịnh Văn Ngoãn - Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long cũng cho biết, ngày 5/5 vừa qua, đoàn công tác của Sở đã xuống làm việc lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Mang Thít, Ban giám hiệu và một số giáo viên của Trường THCS Mỹ An.



Tại buổi làm việc, cô Phạm Thị Ngọc Thuý - giáo viên chủ nhiệm lớp 7/5 và cô Phạm Thị Yến - nhân viên văn thư Trường THCS Mỹ An trình bày về việc có tới 167 trong tổng số 169 bài kiểm tra học kỳ I môn Địa lý của lớp 7 bị chỉnh sửa. Cụ thể, tất cả các bài thi được chỉnh từ thấp lên thành cao hơn so với điểm thật, có bài thi từ 1 điểm lên thành 8 điểm, bài thi 9,25 cũng được nâng lên thành 10 điểm.

Qua báo cáo bước đầu, phía nhà trường THCS thừa nhận có việc nâng điểm sai quy định và nguyên nhân là do lỗi do nghiệp vụ. Theo đó, việc ra đề kiểm tra học kỳ I môn Địa lý năm học 2019-2020 không bám sát theo đề cương ôn tập nên giáo viên dạy môn này đã tự nâng điểm vì sợ không đạt thành tích.

"Có việc nâng điểm kiểm tra học kỳ I khối lớp 7 tại Trường THCS Mỹ An. Việc này không có động cơ tư lợi cá nhân, mà do lỗi nghiệp vụ ôn tập và ra đề", ông Trịnh Văn Ngoãn thông tin trên báo Vietnamnet

Hình ảnh tại lễ khai giảng năm học của trường THCS Mỹ An - Vĩnh Long



Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long cũng cho biết thêm, thẩm quyền xử lý vụ việc nâng điểm sai quy đinh này do UBND và Phòng GD&ĐT huyện Mang Thít đảm trách. Hiện Phòng GD&ĐT huyện này đã tiến hành niêm phong toàn bộ bài kiểm tra môn Địa lý khối lớp 7 để thẩm tra.

"Khi có kết quả kiểm tra vụ việc, nếu cá nhân hay tổ chức nào sai sẽ xử lý nghiêm, không bao che. Trước mắt là phải bảo vệ quyền lợi của học sinh, sau khi có kết quả thì tùy tình huống sẽ xử lý về điểm số”, ông Ngoãn nhấn mạnh.

Ngoài ra, nếu Ban giám hiệu hoặc Phòng GD&ĐT có lỗi chậm trễ trong việc xử lý thông tin phản ánh của giáo viên thì cũng sẽ bị xem xét về công tác chuyên môn.

Your browser does not support HTML5 video.

Hơn 100 thí sinh Hà Giang được nâng điểm

Xem thêm: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chốt phương án thi bổ sung bằng bài kiểm tra tư duy đặc thù



Kiều Đỗ (t/h)