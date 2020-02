Giật mình 'công nghệ' sản xuất nước rửa tay khô, nước sát khuẩn tại Hà Nội

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), từ ngày 31/1-9/2, lực lượng QLTT trên cả nước đã kiểm tra, giám sát các nhà thuốc, cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế và phát hiện, xử lý 3.594 vụ vi phạm. Đặc biệt, chỉ tính riêng ngày 9/2, lực lượng QLTT đã kiểm tra, giám sát 139 cửa hàng, xử lý 13 vụ vi phạm, xử phạt 16,75 triệu đồng, tạm giữ 105 chai nước sát trùng.

Đáng chú ý, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện một cơ sở sản xuất nước rửa tay sát khuẩn trên địa bàn không có giấy đảm bảo chất lượng, không có đăng ký kinh doanh.

Nơi sản xuất nước rửa tay khô, nước sát khuẩn là một căn hộ chung cư

Cụ thể, vào 14h ngày 8/2/2020, Đội QLTT số 26 thuộc Cục QLTT Hà Nội phối hợp với lực lượng công an kiểm tra cơ sở sản xuất nước sát khuẩn, rửa tay khô tại địa chỉ P.1816 - CT2 Khu nhà ở cán bộ Viện Quân y 103, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì do bà Quách Thị Hà Vân làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận nơi sản xuất là một căn hộ chung cư, trên nền nhà lổn nhổn chai lọ rỗng, túi nylon và cồn.

Chủ cơ sở mua các can 50 lít đựng dung dịch cồn 90 độ sau đó đổ ra chậu nhựa pha chế cùng dung dịch glycerin và nước tinh khiết. Hỗn hợp sau đó được đóng vào các chai, lọ và trở thành nước rửa tay khô, nước sát khuẩn bán ra thị trường.

Bà Quách Thị Hà Vân chủ cơ sở sản xuất cũng chưa xuất trình được các giấy tờ công bố chất lượng và đăng ký kinh doanh. Sau buổi kiểm tra, tổ công tác tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để tiếp tục xử lý theo quy định của Pháp luật

Cồn, hóa chất và nước tinh khiết được "phù phép" thành nước rửa tay khô và nước sát khuẩn.

Trước tình trạng dịch viêm đường hô hấp do chủng mới virus corona diễn biến phức tạp, nhu cầu mua khẩu trang và nước rửa tay, nước sát khuẩn tăng cao khiến các mặt hàng này trở nên khan hiếm. Nhiều đối tượng đã lợi dụng tình hình này để làm lợi cho bản thân.

Đặc biệt, thời gian vừa qua, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện các vụ việc sản xuất, tiêu thụ các mặt hàng y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng. Không chỉ làm giả nước rửa tay, nhiều đối tượng còn đang tâm thu gom khẩu trang y tế đã qua sử dụng để bán lại.

Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng ( Bộ Công thương ) cũng cho biết đã nhận được khiếu nại của người tiêu dùng về hiện tượng một số cá nhân, tổ chức bán hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm chất lượng cho người tiêu dùng trong mùa dịch.

Về vấn đề này, ông Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cho biết:

"Nước sát khuẩn dạng xịt cũng rất dễ làm giả, dùng xong nhiều nơi cho dung dịch bình thường vào lọ bán, bán cả trên mạng. Giá bao nhiêu mọi người cũng mua. Vấn đề này liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng. Chúng tôi sẽ phối hợp với công an xử nghiêm, thậm chí hình sự vụ việc thế này".

Tiến sĩ trường CĐ Công nghiệp Huế sản xuất nước rửa tay sát khuẩn phát miễn phí cho người dân. Video: Thanh Niên



Kiều Đỗ (t/h)