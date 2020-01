Giết mổ lợn ăn Tết, cẩn thận nhập viện vì bệnh liên cầu lợn

Cứ gần Tết lại ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện do liên cầu lợn. Nguyên nhân đến từ thói quen giết mổ và ăn các món từ thịt lợn chưa được nấu chín kỹ.

Cận Tết, bệnh liên cầu lợn gia tăng

Vừa qua, bệnh nhân 58 tuổi (Cẩm Phả, Quảng Ninh) xuất hiện tình trạng mệt mỏi, sốt cao không dứt, đau bụng và đi ngoài phân lỏng được gia đình đưa vào điều trị tại bệnh viện địa phương. Do bệnh tình chuyển biến nhanh, bệnh nhân sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng sốc, ban xuất huyết rải rác toàn thân nhiều ở vùng cẳng chân, lưng và bụng, sốt cao, xuất huyết tiêu hóa, mạch nhanh, huyết áp tụt.



Qua xét nghiệm bác sĩ nhận thấy bệnh nhân bị rối loạn đông máu trầm trọng, có tình trạng nhiễm trùng nặng, chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết đường vào tiêu hóa, theo dõi do liên cầu lợn.

Biểu hiện bên ngoài của bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn



Tình trạng của bệnh nhân quá nặng, các bác sĩ phải nhanh chóng hồi sức cấp cứu cho thở máy, bù dịch, điện giải, duy trì thuốc vận mạch, kháng sinh phối hợp, lọc máu liên tục, điều chỉnh rối loạn đông máu.



Sau 3 ngày, kết quả cấy máu cho thấy bệnh nhân dương tính với liên cầu khuẩn lợn. Hiện bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực, tiên lượng nặng.



Theo PGS.TS Trần Đắc Phu (Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế) cho biết, bệnh liên cầu cầu lợn rải rác quanh năm nhưng tăng mạnh vào những tháng cuối năm và đầu năm Tết Nguyên đán do nhiều nơi mổ lợn ăn Tết và giữ tập tục ăn tiết canh cho may mắn.

Nguồn lây bệnh từ các món khoái khẩu của dân nhậu



Theo kết quả điều tra dịch dễ hàng năm, 70% số ca mắc liên cầu lợn có ăn tiết canh. Một số ít khác ăn nem chạo sống, thịt lợn tái, do tiếp xúc, giết mổ lợn.



BS Nguyễn Trung Cấp (trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết đã từng tiếp nhận rất nhiều ca liên cầu lợn bị hoại tử phải cắt bỏ chân, tay, hay thậm chí mất mạng.

Liên cầu khuẩn lợn là vi khuẩn lây truyền trực tiếp sang người chủ yếu qua đường tiêu hóa do ăn thịt lợn và các sản phẩm từ lợn bệnh hay ăn phải thịt lợn bệnh chưa được nấu chín kỹ như các món: tiết canh, nem chua, nem chạo...



Tuy nhiên, bệnh có thể lây qua đường hô hấp hoặc vi khuẩn xâm nhập qua da qua các vết thương hở trong quá trình giết mổ.

70% trường hợp mắc liên cầu lợn có ăn tiết canh

Tết Nguyên đán 2020 đang cận kề và những bữa tiệc tất niên, năm sẽ còn kéo dài nhu cầu sử dụng thịt lợn chắc chắn còn tăng cao. Để phòng tránh bệnh liên cầu lợn, chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh và thịt gia súc chưa được nấu chín kỹ. Dùng xà phòng sạch rửa sạch sẽ các đồ dùng chăm sóc, giết mổ hay dụng cụ nhà bếp ngay sau khi sử dụng. Tuyệt đối không giết mổ hoặc ăn thịt lợn bị ốm hay nghi ngờ mắc bệnh.



Khi có các biểu hiện như sốt cao đột ngột mà trước đó từng chăm sóc, giết mổ lợn mắc bệnh, chết hoặc ăn sản phẩm từ lợn không đảm bảo vệ sinh cần phải đến khám ngay tại các cơ sở y tế để được khám, điều trị và xử lý kịp thời.

Các triệu chứng điểm hình khi nhiễm liên cầu lợn là sốt nóng, sốt lạnh, buồn nôn, nôn và đi ngoài, đau đầu, ù tai, điếc, cứng gáy, tri giác lơ mơ, xuất hiện các ban hoại tử trên da do nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ vì liên cầu lợn. Liên cầu lợn nếu nhập viện muộn có thể phải trả giá bằng cả tính mạng.

Video: VTC

