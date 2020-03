Dù tăng thêm 3 ca nhiễm COVID-19, Hà Nội khẳng định chưa bỏ lỡ giờ vàng chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngay sau khi phát hiện có bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã nhanh chóng, quyết liệt khoanh vùng các trường hợp có nguy cơ cao nhiễm virus và chủ động cách ly, phòng ngừa.

Trong buổi họp ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 sáng 7/3, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định thành phố đang nghiêm túc thực hiện các công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ,... Thành phố đã khẩn trương tiếp nhận số người nghi nhiễm vào chăm sóc, theo dõi Sức Khỏe , đảm bảo công tác hậu cần. Ông Chung cho biết:"... Hiện nay chúng ta đang kiểm soát tốt tính từ lúc phát hiện ca bệnh thứ 17. Thế giới định nghĩa 72 giờ vàng, chúng ta đã trải qua những giờ đầu tiên, những giờ còn lại đang rất quan trọng để kịp thời phát hiện và cách ly. Nếu thực hiện tốt, thì chắc chắn chúng ta ngăn được lây lan của dịch bệnh".

Binh chủng Hóa học khử trùng đoạn phố Trúc Bạch

Hiện tại, Hà Nội đang bước vào giai đoạn khó khăn nhất của đợt phòng chống dịch khi vừa phát hiện thêm 3 ca dương tính với COVID-19 trong 1 ngày. Tuy nhiên, hiện chúng ta vẫn chưa bỏ lỡ "72 giờ vàng", không có ca dương tính “mờ” (những ca chưa xác định được nguồn nhiễm) nên dịch vẫn nằm trong tầm khống chế, dù vẫn còn những ca “nguy cơ cao”.

Giờ vàng trong y học theo định nghĩa được xác định là thời điểm sau chấn thương mà việc điều trị y tế hay phẫu thuật kịp thời sẽ có khả năng ngăn ngừa được tử vong cao nhất. Thuật ngữ này đôi khi được sử dụng để chỉ nguyên tắc cốt lõi của việc can thiệp nhanh chóng trong các trường hợp mắc bệnh, chấn thương,... thay vì ý nghĩa hẹp là khoảng thời gian 1 giờ quan trọng.

Hà Nội chủ động phong tỏa, cách ly khu phố Trúc Bach có bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 ngay trong đêm

Vào ngày 6/3, TP.Hà Nội phát hiện bệnh nhân nhiễm virus corona đầu tiên là chị N.H.N, tạm trú tại phố Trúc Bạch, Q.Ba Đình. Sau đó, Sở Y tế Hà Nội đã xác định 33 người tiếp xúc gần với bệnh nhân trên chuyến bay VN0054 và 90 người từng tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần. Tất cả đều đã được cách ly theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 2 trường hợp dương tính và 25 trường hợp âm tính.

Hà Nội đã triển khai khoanh vùng những người tiếp xúc với bệnh nhân thứ 17, xác định được toàn bộ số người tiếp xúc gần (F1) và tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2); dự kiến TP sẽ mở rộng ra đến diện F3 (tiếp xúc với F2) và F4 (tiếp xúc với F3) để đề phòng. Hà Nội đã tổ chức khoanh vùng, cử xe đặc chủng phun khử trùng đoạn phố Trúc Bạch - nơi bệnh nhân thứ 17 tạm trú và phong tỏa tạm thời để cách ly.

