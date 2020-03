Giới luật sư Hàn Quốc từ chối bào chữa cho các nghi phạm 'phòng chat thứ N'

Luật sư Hàn Quốc từ chối bào chữa cho các nghi phạm

Theo Zing , truyền thông Hàn Quốc cho biết nghi phạm Cho Joo Bin đang bị văn phòng công tố điều tra mà không được luật sư Hàn Quốc bào chữa hay hỗ trợ tư vấn pháp lý. Phiên thẩm tra đầu tiên đã diễn ra vào ngày 26/3, kẻ cầm đầu phòng chat tình dục này đã phải tự mình bào chữa mọi tội danh.

Được biết, luật sư ban đầu nhận bào chữa cho Cho Joo Bin đã đệ đơn từ chức do tính chất vụ án quá nghiêm trọng. Vị này cho hay: "Khi được gia đình nghi phạm ủy thác bào chữa, tôi chỉ được báo cáo rằng đây là vụ án phạm tội tình dục đơn giản. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ vụ việc tôi đã vô cùng sốc. Vì thế, tôi quyết định chấm dứt hợp đồng với họ".

Một nguồn tin khác cho biết nguyên nhân thực sự khiến luật sự này cũng như công ty luật từ bỏ vụ kiện là do làn sóng phẫn nộ của dư luận Hàn Quốc. Khi thông tin về phòng luật sư bào chữa được đăng tải, công ty này đã nhận được nhiều cuộc gọi phản đối, trang web bị tê liệt do cư dân mạng liên tục tấn công. Nhiều người trong ngành tư pháp Hàn Quốc cũng cho hay do tội ác của kẻ cầm đầu 'phòng chat thứ N' quá tàn nhẫn, kinh khủng nên không có luật sư nào dám đứng ra bào chữa cho hắn.

Giới luật sư dự đoán Cho Joo Bin có thể bị kết án tối đa 15 năm. Tuy nhiên, do tội ác của gã quá sức kinh khủng, có khả năng "một bản án mang tính lịch sử" như án tử hình hay chung thân có thể sẽ dành cho kẻ cầm đầu 'phòng chat thứ N' này. Liên quan đến vụ án phòng chat tình dục, hiện Cho và 13 đồng phạm khác đã bị cảnh sát thủ đô Seoul bắt giữ.

Kẻ cầm đầu 'phòng chat thứ N' quay lén người nổi tiếng, nhận giết người theo yêu cầu

Hiện Cho Joo Bin đang phải đối mặt với rất nhiều tội danh, trong đó có cáo buộc mưu sát trẻ em. Một nhân viên dịch vụ xã hội họ Kang đã đe dọa, bám đuôi một giáo viên yêu thích hồi trung học nên đã bị bắt, nhận án tù 1 năm 2 tháng. Được biết, Kang cũng là một thành viên của nhóm chat tình dục do Cho Joo Bin (nickname Baksa) quản lý.

Sau khi được phóng thích vào tháng 3/2019, Kang đã lên kế hoạch sát hại con gái nữ giáo viên này để trả thù. Kang đã gửi địa chỉ nhà trẻ, thông tin liên lạc của số tiền là 3.250 USD (khoảng 75 triệu đồng) cho Cho Joo Bin và yêu cầu sát hại đứa bé. Cho Joo Bin còn nói với Kang rằng hắn dự định sát hại con gái nữ giáo viên bằng cách cho uống thuốc độc. Kang đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình là nhân viên dịch vụ xã hội để giúp gã sát hại đứa trẻ.

Rất may trước khi kế hoạch tàn độc kịp thực hiện thì cảnh sát đã bắt giữ khẩn cấp Kang vào tháng 12/2019. Khi Baksa bị bắt giữ vì 'phòng chat thứ N', phía cảnh sát đã tiến hành điều tra thêm tội ác này của gã.

Cho Joo Bin mới đây cũng thừa nhận việc thuê người cài máy quay lén 2 mỹ nhân đình đám Shin Se Kyung và Bomi (Apink). Wikitree đã công bố đoạn tin nhắn tố cáo Cho Joo Bin chính là kẻ cầm đầu trong vụ gắn camera quay lén mỹ nhân đình đám xứ Hàn và thành viên nhóm thần tượng nữ Apink xảy ra vào tháng 9/2018. Một thành viên đã ra giá 3 triệu won (60 triệu đồng) để Cho quay lén người nổi tiếng, tuy nhiên số tiền chỉ được chuyển khi "phi vụ" thành công.

Người này cho biết: "Chúng tôi có nhiều camera quay lén của những người nổi tiếng. Người nhân viên đã bị bắt khi cố gắng lấy camera ẩn của Shin Se Kyung vì vậy anh ta yêu cầu tôi phải trả tiền cho chúng. Chúng tôi chưa từng làm điều này trước đây vì vậy chúng tôi bị bắt vì thiếu kinh nghiệm". Kẻ lắp camera quay lé đã bị phạt 3 năm tù treo, 18 tháng tù giam nếu có ý định tái phạm.

