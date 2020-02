Tưởng debut làm ca sĩ, hóa ra K-ICM lại comeback với `cú lừa` ngoạn mục thế này

Trước đó, vào ngày 17/2, K-ICM đã nhá hàng teaser MV "Cần một lý do", đánh dấu màn trở lại sau nhiều lùm xùm với Jack trong thời gian qua. Đoạn clip này đã lập tức gây bão trên mạng xã hội , khiến nhiều người không khỏi tò mò về vai trò mới của K-ICM, nghi ngờ rằng anh chàng sắp debut làm ca sĩ.

Không để người hâm mộ chờ quá lâu, tối 19/2 vừa qua K-ICM đã chính thức tung ra sản phẩm âm nhạc mới trên kênh Youtube của mình. Không chỉ khán giả mà người hâm mộ cũng ngỡ ngàn trước "cú lừa" ngoạn mục của anh chàng, khi thực chất MV mới lại là màn chào sân của một giọng ca mới, người sẽ thay thế Jack. Người thể hiện ca khúc mới này không phải là "ca sĩ" K-ICM nào cả, mà là một giọng ca mới tên Quang Đông, và K-ICM vẫn sẽ là producer chúng ta hằng biết. Đây chắn hẳn là "gà mới" của công ty ICM và sẽ chính thức thay thế Jack để kết hợp với K-ICM trong thời gian sắp tới.

Dù gây tiếc nuối vì không comeback với vai trò là ca sĩ lần này, nhiều người cũng cho rằng đó là một quyết định hợp lý của K-ICM. Bởi thực chất, trong nhiều lần trả lời phỏng vấn trước đó, K-ICM chia sẻ mình không thực sự tự tin vào giọng hát của bản thân. Trong một lần hiếm hoi khoe giọng tại fan meeting của mình với bản hit "Sóng Gió", nhiều ý kiến cho rằng K-ICM không nên đi hát vì giọng hát của anh chàng chưa thực sự hoàn thiện.

Your browser does not support HTML5 video.

Mới đây, người hâm mộ cũng vô tình "đào" lại đoạn clip K-ICM tự tin thể hiện ca khúc "Từng Yêu" khi đi hát karaoke với Jack ngày còn thân thiết. Phải thể hiện một ca khúc với nhiều nốt cao, K-ICM đã phải rất cố gắng mới có thể hát trọn vẹn ca khúc này, thậm chí còn phải... gục vào vai Jack nghỉ sau đó. Điều này càng khiến nhiều người hâm mộ lo lắng trước màn comeback sắp tới của K-ICM, bởi họ cho rằng anh không hề có... năng khiếu ca hát mà chỉ hợp với con đường producer, nhạc công...





Không thể phủ nhận sức hút của chàng producer tài năng và giọng ca mới này khi MV vừa ra đã ghi được những kỉ lục đáng nể. Hiện MV đã nhanh chóng leo lên top 1 trending chỉ sau 7h phát hành. Và sau 12 tiếng lên sóng, hiện MV đã thu về hơn 2,6 triệu lượt xem và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Dẫu đang phải chịu lượt dislike khá khủng, nhiều người vẫn tỏ ra lạc quan và cho rằng sản phẩm này sẽ vẫn giữ ngôi vương trending trong những ngày sắp tới.

Chi Nguyễn (t/h)