Comeback với vai trò ca sĩ, nhưng trước đó K-ICM từng `khoe giọng` khá thô?

Vào 20h ngày 17/2 vừa qua, cùng lúc với teaser của người "bạn cũ" Jack, K-ICM đã đăng tải teaser MV "Cần Một Lý Do" trên kênh Youtube của mình, ám chỉ anh sắp comeback với vai trò ca sĩ hoàn toàn mới thay vì là producer như trước. Trước đó, K-ICM cũng đã đăng tải poster "nhá hàng" cho màn comeback cũng như chia sẻ thước ảnh mới với concept ma mị, quyến rũ bất ngờ. Thậm chí, anh chàng từng chia sẻ story trên Instagram cho thấy anh chàng đang đứng trong phòng thu âm, khiến người hâm mộ xôn xao rằng K-ICM sắp chuyển sang làm ca sĩ

Tối nay ngày 19/2, ca khúc mới của K-ICM sẽ được phát hành

Động thái này khiến nhiều người tỏ ra lo ngại vì trong những màn phô giọng trước đó, K-ICM không sở hữu giọng hát quá hay, thậm chí có phần phô và dễ hụt hơi. Được biết, anh chàng đã từng khoe giọng khi thể hiện một đoạn bản hit "Sóng gió" tại fanmeeting cho người hâm mộ. Khi đoạn video về màn ca hát trên được đăng tải, nhiều ý kiến cho rằng K-ICM không nên đi hát vì giọng hát của anh chàng chưa thực sự hoàn thiện.

Hình ảnh cho thấy K-ICM đang trong phòng thu chuẩn bị cho bài hát mới

Mới đây, người hâm mộ cũng vô tình "đào" lại đoạn clip K-ICM tự tin thể hiện ca khúc "Từng Yêu" khi đi hát karaoke với Jack. Phải thể hiện một ca khúc với nhiều nốt cao, K-ICM đã phải rất cố gắng mới có thể hát trọn vẹn ca khúc này, thậm chí còn phải... gục vào vai Jack nghỉ sau đó. Điều này càng khiến nhiều người hâm mộ lo lắng trước màn comeback sắp tới của K-ICM, bởi họ cho rằng anh không hề có... năng khiếu ca hát mà chỉ hợp với con đường producer, nhạc công... Trên thực tế, trong nhiều lần trả lời phỏng vấn, anh cũng chia sẻ mình không tự tin vào giọng hát của bản thân.

Những lần khoe giọng hiếm hoi của K-ICM

Dù vậy, đoạn teaser dài 41s mang tên "Cần một lý do" của K-ICM đã nhanh chóng leo top 1 thịnh hành với lượt xem là 2,4 triệu lượt xem chỉ trong vòng 14 tiếng đồng hồ đăng tải. Teaser này cũng phá kỷ lục tai tiếng mà không ai muốn nhận, đó là trở thành video âm nhạc có lượt dislike lớn nhất Vpop, trước đó từng thuộc về MV "Hoa vô sắc" đăng tải trên kênh Youtube của K-ICM.

Đến tối qua ngày 18/2, đoạn teaser nói trên bất ngờ biến mất khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng. Tuy nhiên, đại diện K-ICM cho biết họ tạm ẩn teaser để chuẩn bị tung ra MV vào tối ngay, ngày 19/2. Hiện khán giả và người hâm mộ showbiz Việt đang hồi hộp, mong chờ màn comeback vào tối nay của chàng producer đình đám một thời.

Chi Nguyễn (t/h)