Giọt nước mắt hối hận muộn màng của hai gã ma men đánh công an chốt kiểm dịch

Liên quan đến vụ 2 người đàn ông có hành vi đánh cán bộ Công an đang làm nhiệm vụ ở chốt kiểm dịch, ngày 15/4, Công an huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Phúc Tình (34 tuổi) và Trần Phước Tài (38 tuổi; cùng ngụ xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước) để điều tra về tội Chống đối người thi hành công vụ.