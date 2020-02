Giữa đại dịch corona, cần tập luyện thế nào để tăng cường sức đề kháng?

Phương pháp và thời gian tập luyện cần được điều chỉnh phù hợp theo cân nặng, tuổi tác từng người. Nếu những người đã tập thể dục trong thời gian dài thì nên duy trì tập luyện 60 phút/ngày, người mới tập nên áp dụng 30 phút/ngày.

Phương pháp và thời gian tập luyện cần được điều chỉnh phù hợp theo cân nặng, tuổi tác từng người.



Trước khi tập, nên khởi động nhẹ nhàng 5-10 phút để làm ấm cơ thể, giúp cơ bắp co giãn và sẵn sàng cho các bài tập. Khi tập luyện, cần uống thêm nước để bổ sung lượng nước đã mất đi; tuy nhiên không nên uống quá nhiều.



Lưu ý tập luyện cho từng đối tượng cụ thể

Bệnh nhân huyết áp cao không nên tập luyện vào sáng sớm để tránh đột quỵ.



Bệnh nhân huyết áp cao: Không nên tập luyện vào sáng sớm để tránh đột quỵ. Khi tập cần thường xuyên theo dõi nhịp tim, không nên tập luyện khi nhịp tim tăng quá cao. Không áp dụng các loại hình vận động tĩnh, đòi hỏi sự co cơ, nâng đỡ, duy trì một tư thế như cử tạ. Thay vào đó, nên tập luyện những loại hình cần tứ chi vận động như bơi bội, đạp xe, chạy nhẹ nhàng, đi bộ...



Người bị béo phì, thừa cân: Tập luyện thích hợp sao cho lượng calo thải ra luôn lớn hơn lượng calo tiêu thụ. Bên cạnh đó, cần hạn chế năng lượng nạp vào mỗi ngày, tránh những loại thực phẩm chế biến sẵn, nhiều mỡ, đường và chất bảo quản... Những người này cần tập luyện với thời gian dài với cường độ thấp. Tránh những bài tập nặng vì có thể khiến khớp, cột sống tổn thương. Tập luyện liên tục ít nhất 30-60 phút, hít thở đều đặn, hạn chế ăn sau khi tập.



Người bệnh xương khớp: Tránh các loại hình có hại cho xương khớp như chạy, nhảy dây, leo cầu thang... Những người này nên vận động ít nhưng thường xuyên, có thể tham gia bơi bội thì ở dưới nước, áp lực lên xương khớp sẽ vô cùng thấp.

Your browser does not support HTML5 video.

Giảm mỡ bụng với bài tập 5 phút mỗi ngày. Nguồn: Em Đẹp TV.