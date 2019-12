Giữa sự cố lộ clip nóng của Văn Mai Hương, diễn viên Người phán xử gây bức xúc vì đăng bài xin link

Trước đó, vào ngày 28/12, mạng xã hội xôn xao trước thông tin về sự cố lộ clip nóng của Văn Mai Hương. Đông đảo người dùng mạng xã hội cũng như những đồng nghiệp trong giới nghệ sĩ đã nhanh chóng ngăn chặn các hành động chia sẻ, phát tán clip nóng và hình ảnh của nữ ca sĩ, đồng thời lên tiếng bảo vệ danh dự cho Văn Mai Hương . Tuy nhiên, nam diễn viên " Người phán xử " lại có động thái đi ngược lại dư luận, cười cợt đăng bài xin link như trò đùa khiến nhiều người tỏ ra bức xúc.

Bài đăng gây tranh cãi của nam diễn viên

Sau khi xảy ra vụ việc, diễn viên Hoàng Gia Cường đã chia sẻ một dòng trạng thái xin link clip nóng , có nội dung như sau: "Có AE nào hóng 5 link full host mới VMS ko nhỉ" kèm một vài biểu tượng mặt cười. Bức xúc trước động thái kém duyên của nam diễn viên, "cá sấu chúa" Quỳnh Nga đã nhanh chóng bình luận chấn chỉnh Hoàng Gia Cường:"Anh cũng là nghệ sĩ mà. Sao lại đi viết mấy cái status như này. Đây có phải việc gì vui vẻ đâu".

Bài viết xin link của nam diễn viên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, rất nhiều người đã kéo vào trang cá nhân của Gia Cường để lên án mạnh mẽ hành vi kém duyên này. Trước sức ép của dư luận, nam diễn viên đã phải xóa bài viết gây tranh cãi và đăng tải lời xin lỗi. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cảm thấy phẫn nộ trước lời xin lỗi này, bởi cho rằng nam diễn viên vẫn có thái độ cợt nhả trước sự cố lộ clip nóng của Văn Mai Hương.

Bài đăng xin lỗi của Hoàng Gia Cường vẫn gây phẫn nộ

Một số người thậm chí còn tinh ý phát hiện nam diễn viên đã chỉnh sửa lời xin lỗi tới 6-7 lần, và phải đến những lần sau cùng mới có thể đưa ra lời xin lỗi tới nữ ca sĩ Văn Mai Hương. Cư dân mạng vẫn tỏ ra khá bức xúc mặc cho nam diễn viên đã gửi lời xin lỗi, bởi cho rằng anh chỉ đăng bài có tính chống chế, không thành ý, vẫn chưa hối lỗi về hành động của mình.

Cư dân mạng tinh ý phát hiện Hoàng Gia Cường sửa bài đăng xin lỗi tới 7 lần

Về phía nữ ca sĩ Văn Mai Hương, sau khi gặp sự cố, phía đại diện cũng như bản thân nữ ca sĩ vẫn giữ im lặng. Tuy nhiên, một người bạn của cô là anh Trần Đình Bảo đã chia sẻ đoạn tin nhắn tâm sự của nữ ca sĩ cho thấy cô đang rất khổ sở và có những suy nghĩ tiêu cực. Anh Trần Đình Bảo chia sẻ: "Cuộc sống ai cũng có quyền ghét hay thương một người, ở f acebook này mình từng chứng kiến nhiều người sáng nói đạo lý chiều bị bắt, lên mạng hô hào từ thiện, ở nhà thì bố mẹ thì đói nhăn răng,... Thôi thì sao cũng được, ai làm người nấy chịu, gieo gì gặt nấy. Chỉ mong họ đừng vì ghét vì thương mà gián tiếp hay trực tiếp tước đoạt đi mạng sống của người khác là được".

Được biết, người đã phát tán loạt clip nhạy cảm của Văn Mai Hương là Hacker PTG, kẻ được cho là sở hữu một kênh riêng trên web đen chuyên chia sẻ những đoạn clip ghi hình nhạy cảm của người nổi tiếng, ca sĩ, diễn viên. Không rõ kẻ này có mục đích ra sao khi phát tán những đoạn clip riêng tư trên, nhưng hiện cư dân mạng đang rất ráo riết lùng sục thông tin về gã hacker này.

MV Nếu như anh đến đình đám một thời của nữ ca sĩ Văn Mai Hương.

