Gỡ lệnh phong tỏa Bệnh viện Bạch Mai, tiến hành khám chữa bệnh bình thường từ 12/4

"Đến Chủ nhật (ngày 12/4) là đủ 14 ngày cách ly. Trên cơ sở thực tiễn và đề nghị của Bệnh viện Bạch Mai, quận đề xuất xin gỡ bỏ phong tỏa để bệnh viện tiếp tục khám chữa bệnh bình thường", Chủ tịch UBND quận Đống Đa phát biểu buổi họp.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đồng ý trước đề xuất của quận Đống Đa, tuy nhiên yêu cầu bệnh viện và quận phải kiểm soát chặt chẽ để phòng chống COVID-19 sau khi dỡ bỏ phong tỏa.

"Tôi đồng ý với đề xuất của quận Đống Đa, gỡ lệnh phong tỏa Bệnh viện Bạch Mai, tiến hành khám chữa bệnh bình thường từ ngày 12/4. Tuy nhiên, phải kiểm soát chặt chẽ ngươi ra vào Bệnh viện Bạch Mai theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế", báo Dân trí dẫn lời ông Nguyễn Đức Chung.

Được biết tính tới thời điểm hiện tại, Hà Nội có tổng cộng 104 ca nhiễm COVID-19, trong đó, có 40 ca liên quan tới ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai. Sau khi 2 nữ điều dưỡng tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới được xác định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 20/9 và có thông tin về 9 ca mắc COVID-19 vào ngày 29/3, Bệnh viện Bạch Mai đã chính thức thực hiện biện pháp phong tỏa "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Hiện tại, trên địa bàn Hà Nội, một "ổ dịch" mới xuất hiện là thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh, Hà Nội. Từ ngày 8/4, Hạ Lôi đã chính thức được phong tỏa trong 28 ngày.

