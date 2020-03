Góc khuất hôn nhân và cuộc sống không màng danh tiếng của nữ diễn viên phim “Của để dành”

Nữ diễn viên Quách Thu Phương nổi tiếng trong làng kịch nói miền Bắc với nhiều vai diễn có chiều sâu cùng vẻ đẹp dịu dàng. Nhưng kể từ khi tham gia “Của để dành” năm 1988 cho đến nay, cô mới chính thức trở lại nghiệp diễn. Điều này khiến không ít người tò mò về việc, vì sao nữ diễn viên xinh đẹp, nổi tiếng một thời lại “biến mất” lâu đến vậy?

Góc khuất hôn nhân

Khán giả biết đến Quách Thu Phương từ cách đây 20 năm khi cô vào vai Lan – con dâu bà Vi trong phim “Của để dành”. Nữ diễn viên gây ấn tượng bởi nét đẹp dịu dàng cùng ánh mắt đượm buồn lột tả sâu sắc tâm trạng của nhân vật. Bên cạnh đó, Thu Phương còn thành công ở mảng kịch với nhiều vở gây tiếng vang tại nhà hát Tuổi trẻ như: Vũ nữ đêm giao thừa, Nhà có ba chị em gái, Diễm 500 đô… Đặc biệt, kịch thơ Kiều Loan được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của thi sĩ Hoàng Cầm. Thế nhưng, đúng thời điểm sự nghiệp đang lên như diều gặp gió thì Quách Thu Phương quyết định tạm dừng đam mê diễn vì căn bệnh trầm cảm sau sinh và chuyện ly hôn với người chồng đầu tiên. Khi quyết định rời xa nghề, cô không dám đến nhà hát vì chỉ cần nhìn thấy sân khấu sẽ nhớ đây là chỗ mình từng đứng, kia là nơi mình ngồi.

Quách Thu Phương kể, bản thân “dính” vào chuyện yêu đương từ khá sớm và đến năm 21 tuổi thì quyết định lấy chồng. Việc phải dừng đam mê diễn xuất, suốt ngày quanh quẩn ở nhà chăm con, lại thêm Sức Khỏe yếu khiến cô mắc bệnh trầm cảm sau sinh. Phương không kiểm soát được hành động, tâm lý của mình khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. Cuộc hôn nhân rơi vào ngõ cụt và kết thúc bằng việc ly dị. Dẫu đã kết thúc nhưng Thu Phương và chồng cũ vẫn sống rất văn minh, thoải mái, họ vẫn coi nhau là bạn. Hiện, con gái của Thu Phương vẫn giữ liên lạc với bố đẻ và nhà nội.

Quách Thu Phương và hai con lớn chụp trong chuyến về Hòa Bình, thăm quê ngoại

Kể từ khi ly hôn chồng, Quách Thu Phương chuyển ra Hà Nội sinh sống và làm việc. Nhiều lúc, đi tập, đi diễn quá nhiều, chị cảm thấy xót xa khi nghe con gái hỏi “mẹ lại đi à”. Với nhiều người phụ nữ đã từng trải qua hôn nhân đổ vỡ sẽ thấy lo lắng trong chuyện tình cảm nhưng với Phương, cô vẫn khao khát được yêu thương. Được biết, đến năm 2010, chị gặp được người đàn ông tốt và quyết định tái hôn.

Nói về người chồng thứ hai, Quách Thu Phương bật mí: “Nhiều lần, ông xã thấy tôi đi diễn về khuya, sáng lại đi tập, làm cực nhọc mà tiền thì chẳng có bao nhiêu, ông xã bảo hay ở nhà trông con? Con gái tôi cũng đã lớn rồi, cần được mẹ chăm sóc, chỉ bảo, gần gũi nhiều hơn. Tôi đã nghĩ, thôi ở nhà chăm sóc con cũng được. Chắc tôi làm được, nhưng tôi sẽ buồn lắm. Tôi sẽ nhớ sân khấu, nhớ khán giả, nhớ từng vai diễn… Sân khấu đã là một phần của tôi rồi. Mất đi một phần của mình, mình không còn là mình nữa. Tôi tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống khi đứng dưới ánh đèn sân khấu”.

Cuộc sống không màng danh tiếng

Quách Thu Phương vốn nổi tiếng trong làng diễn là người yêu nghề, cháy hết mình trên sân khẩu nhưng vẫn quyết định chuyển hướng cuộc đời sang một ngã rẽ mới. Khi có người đặt câu hỏi: “Nhiều người vẫn tiếc cho Quách Thu Phương. Có ý kiến cho rằng, nếu chị quyết liệt hơn, nếu chị hoài bão hơn, danh tiếng và địa vị chị có hẳn sẽ hơn những gì hiện tại? Chị có thấy tiếc cho mình? Chị có thấy tiếc khi hôn nhân đã làm lỡ dở con đường sự nghiệp?”. Vẫn chất giọng trầm, chậm rãi, chị cười “Danh tiếng chỉ là phù phiếm. Danh tiếng chưa bao giờ quan trọng với tôi, từ trước tới nay. Tôi không sống và làm việc vì danh tiếng. Đôi khi còn cảm thấy phiền toái vì danh tiếng. Đó chỉ là thứ phù phiếm và sẽ qua đi rất nhanh. Không ai có thể biết được, nếu tôi quyết liệt hơn sẽ có nhiều hơn, hay ít hơn được.

Tôi có gia đình sớm. Tôi đã đi qua nhiều nỗi buồn trong cuộc sống riêng tư nên tôi hiểu giá trị của mái ấm gia đình. Hạnh phúc và tình yêu với gia đình khiến tôi yêu cuộc sống và yêu hơn công việc của mình. Tôi thấy hài lòng khi có một mái ấm để sáng đi làm tôi có thể yên lòng, và tối thấy vui vẻ, mong ngóng được trở về. Cuộc sống của tôi là cuộc sống của gia đình, của ông xã, của các con tôi. Họ là động lực để tôi làm việc. Chứ danh tiếng chẳng có nghĩa lý gì cả”.

Quách Thu Phương (trái) và Kim Oanh là tình địch trong phim “Đừng bắt em phải quên”

Và nếu có gì đó tiếc nuối, Quách Thu Phương chỉ tiếc rằng, khi thanh xuân đang còn, khi làm nghề sung sức nhất thì kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc làm chưa có. Tuổi đời còn quá trẻ khiến cô chưa cảm hết được nỗi đau, những hạnh phúc, chưa đủ vốn sống để hóa thân cho thật tròn vai. Khi có được vốn sống thì thanh xuân đã đi qua mất rồi. Vai diễn trẻ không còn hợp, những vai diễn xưa đã có người thay thế. Nhưng sau những đổ vỡ, vô càng biết nâng niu hơn hạnh phúc đang có. “Điều quan trọng là hãy biết hài lòng với những gì mình có”.

Giờ đây, sau nhiều biến cố cuộc đời , Quách Thu Phương đã tìm được tình yêu đích thực. Ở tuổi 40, muốn tiếp viết tiếp những gì còn đang dang dở với nghề. Vào cuối thàng 10/2019, cô đạt huy chương Vàng Liên hoan sân khấu quốc tế thử nghiệm lần thứ 4 với vai chính trong vở “Dưới cát là nước”. Dù nhiều năm rời xa sân khấu, tài năng và ngọn lửa đam mê của chị chưa một lần lụi tàn.

Năm nay, Quách Thu Phương lại hứa hẹn sẽ gây nhiều thương nhớ cho khán giả yêu thích phim truyền hình. Cô đảm nhận vai Ngân – vợ Luân (NSƯT Hoàng Hải) trong phim “Đừng bắt em phải quên”. Được biết 42 tập phim “Đừng bắt em phải quên” lên sóng VTV1 từ ngày 10/3, sau khi phim “Sinh tử” kết thúc.

Your browser does not support HTML5 video.

Nhan sắc của Quách Thu Phương sau nhiều năm vắng bóng trên truyền hình

Thu Nga (t/h)