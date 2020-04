Chính thức thông qua gói 62.000 tỷ hỗ trợ người dân khó khăn do COVID-19, những ai đủ điều kiện?

Những người lao động bị tạm dừng hợp đồng, nghỉ không lương... do ảnh hưởng của COVID-19 sẽ được hỗ trợ 1.800.000 đồng/tháng, tối đa 3 tháng.

Tối muộn ngày 9/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, Chính phủ thông qua gói an sinh xã hội trị giá 62.000 tỷ đồng, để hỗ trợ cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau chịu tác động của dịch COVID-19.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Nghị quyết về gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng hỗ trợ người gặp khó khăn do COVID-19. Ảnh: VGP

Cụ thể, có 6 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 sẽ được nhận tiền mặt trực tiếp từ gói hỗ trợ "chưa từng có tiền lệ" này.

Thứ nhất là những hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12/2019. Đối tượng này được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng trong 3 tháng, từ tháng 4-6/2020 và được chi trả 1 lần.

Thứ hai là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Đối tượng này được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng trong 3 tháng, từ tháng 4-6/2020 và được chi trả 1 lần.

Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cũng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng trong 3 tháng, từ tháng 4-6/2020 và được chi trả 1 lần.

Thứ ba là những người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc. Nhóm đối tượng này được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng, tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4-6/2020.

Thứ tư là những người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương. Nhóm đối tượng này được hỗ trợ 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ được tính theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1/4 và không quá 3 tháng.

Người khó khăn ngồi chờ nhận quà từ nhóm thiện nguyện. Ảnh: Vnexpress

Thứ năm là nhưng hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm, đã tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4. Các hộ kinh doanh này được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hàng tháng và không quá 3 tháng.

Thứ sáu là người sử dụng lao động gặp khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4-6/2020. Đối tượng này được vay tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng, nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

Bên cạnh đó, những người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia Bảo Hiểm Xã Hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động đều được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tối đa không quá 12 tháng.

Được biết, trong tổng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ, có 36.000 tỷ đồng từ Ngân sách Nhà nước, 22.000-23.000 tỷ đồng từ Ngân sách Trung ương và 13.000-14.000 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.

Your browser does not support HTML5 video.

Quốc hội họp bất thường, xem xét gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

Kiều Đỗ (t/h)