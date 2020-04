Người lao động bị tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng lao động được nhận mức hỗ trợ khác nhau như thế nào?

Như Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị quyết ban hành gói trỗ trợ trực tiếp cho những người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Quốc hội họp bất thường, xem xét gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng