Gợi ý cách làm bài văn thuyết minh nhanh, chính xác nhất

Những kiến thức cần nắm về văn thuyết minh

Khái niệm

Văn bản thuyết minh là kiểu văn bản thông dụng trong mọi lĩnh vực đời sống , nhằm cung cấp tri thức về hiện tượng và sự vật trong tự nhiên trong xã hội bằng phương thức trình bày, giải thích và giới thiệu.



Thuyết minh có nghĩa là nói rõ, giới thiệu hay hướng dẫn cách dùng.





Tính chất của văn bản thuyết minh

Một văn bản thuyết minh tốt là văn bản được trình bày rõ ràng, hấp dẫn đặc điểm cơ bản của đối tượng đang được nói tới. Sự xác thực là yếu tố hàng đầu của bài văn thuyết minh.



Ngôn ngữ diễn đạt trong bài văn thuyết minh phải chính xác, chặt chẽ, cô đọng và sinh động.

Phương pháp thuyết minh

Phương pháp nêu định nghĩa





VD: Giun đất là loài động vật có đốt, gồm khoang 2.500 loài, sống ở vùng đất ẩm ướt.





Phương pháp liệt kê





VD: Hút thuốc lá có hại cho Sức Khỏe . Thói quen không lành mạnh này gây ra những bệnh lý về tim mạch, gan và phổi. Bên cạnh đó, khói thuốc lá cũng gây bệnh nhồi máu cơ tim, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và những bệnh lý ung thư như, ung thư phổi, ung thư bàng quang,…





Phương pháp nêu ví dụ





VD: Người ta cấm hút thuốc lá ở tất cả những nơi công cộng, người vi phạm sẽ bị phạt nặng, như ở Bỉ từ năm 187, vi phạm lần thứ nhất phạt 40 đô la, tái phạm lần 2 phạt 500 đô la.





Phương pháp dùng số liệu





VD: Theo thống kê của Worldometer, trong 24h qua Mỹ ghi nhận thêm 1.459 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 22.108. Đây là ngày thứ tư liên tiếp Mỹ chứng kiến số ca tử vong trong ngày vượt mức 1.000 người.

Phương pháp so sánh

VD: Biển Thái Bình Dương chiếm một diện tích băng ba đại dương khác cộng lại và lớn gấp 14 lần diện tích biển Bắc Băng Dương, đại dương bé nhất.





Phương pháp phân loại, phân tích





Cấu tạo của cây bút bi gồm có gồm có 3 phần, gồm vỏ bút, ruột bút và lò xo. Vỏ bút bọc bên ngoài, có màu (không màu), bảo vệ cho phần ruột bút. Bên trong ruột bút chứa một lượng mực nhỏ, dùng để viết. Lò xo có tác dụng điều khiển, giống “công tắc” bật tắt bút.





Các bước làm bài văn thuyết minh

Bước 1





Xác định đối tượng thuyết minh





Sưu tầm, ghi chép và lựa chọn đối tượng thuyết minh



Lựa chọn phương pháp thuyết minh phù hợp



Sử dụng ngôn từ chính xác, dễ hiều để thuyết minh làm nổi bật các đặc điểm cơ bản của đối tượng.





Bước 2: Lập dàn ý





Bước 3: Viết bài văn thuyết minh





Cách làm các dạng văn thuyết minh

Nếu đề bài yêu cầu thuyết minh một đồ vật cụ thể, chúng ta sẽ:





Đi vào thuyết minh cấu tạo của đối tượng



Các đặc điểm của đối tượng



Lợi ích của đối tượng



Tính năng hoạt động



Cách sử dụng, cách bảo quản





Thuyết minh về một loài vật, nội dung sẽ gồm có:





Nguồn gốc



Đặc điểm



Hình dáng



Lợi ích

Thuyết minh về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử:





Vị trí địa lý



Những cảnh quan làm nên vẻ đẹp đặc sắc của đối tượng.



Truyền thống lịch sử, văn hóa gắn liền với đối tượng Truyền thống lịch sử, văn hóa gắn liền với đối tượng



Cách thưởng ngoạn đối tượng.





Thuyết minh về một thể loại văn học





Nêu một số định nghĩa chung về thể thơ





Nêu các đặc điểm của thể thơ như:





Số cái, chữ



Quy luật bằng trắc



Cách gieo vần



Cách ngắt nhịp



Cảm nhận về vẻ đẹp, nhạc điệu của thể thơ.





Thuyết minh về danh nhân văn hóa





Hoàn cảnh xã hội



Thân thế và sự nghiệp



Đánh giá xã hội về danh nhân



Lưu ý: Trong các phần trên, phần thân thế, sự nghiệp chiếm vai trò chủ yếu, co nội dung nhất định trong bài viết.

Khi giới thiệu một đặc sản thì nội dung thuyết minh thường là:





Nguồn gốc, ý nghĩa tên gọi món ăn





Đặc điểm riêng của món ăn, đặc sản



Cách thức chế biến, thưởng thức.

Gợi ý cách viết bài văn thuyết minh nhanh và chính xác nhất

VD: Thuyết minh về chiếc xe đạp của em





Đầu tiên, chúng ta cần xác định



Thể loại bài: Thuyết minh



Đối tượng cần thuyết minh: chiếc xe đạp của em



Những điều cần lưu ý: đặc điểm, cấu tạo, tính chất, cách sử dụng, bảo quản,…



Tìm ý: đây là những thao tác giúp cho người học viết tốt và làm tốt bài làm của mình nhờ vào các ý tìm được bằng cách đặt thật nhiều câu hỏi về vấn đề đã xác định trong đề bài.



Với đề bài trên, ta có:



Đọc kĩ đề bài



Gạch chân từ ngữ, hình ảnh trọng tâm của đề bài



Để thuyết minh chiếc xe đạp



Đặt câu hỏi:



Chiếc xe đạp có nguồn gốc, xuất xử ở đâu



Cấu tạo của chiếc xe đạp



Để tạo nên một chiếc xe đạp thì gồm những bộ phận nào?



Cách sử dụng nó ra sao?



Cách bảo quản ?



Suy nghĩ, cảm nhận về chiếc xe đạp.

Lập dàn bài





Đảm bảo đầy đủ 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài.





Mở bài





Dẫn dắt vào đối tượng cần thuyết minh; là phương tiện đi lại của con người



Nêu ra đối tượng cần thuyết minh

Thân bài





Cấu tạo của chiếc xe đạp



Hệ thống truyền động, hệ thống điều khiển, hệ thống chuyên chở



Hệ thống truyền động gồm: khung xe, bàn đạp, trục giữa, ổ bi giữa, dây xích, đĩa, ổ líp, hai trục, ổ bi, hai bánh trước và sau.



Hệ thống điều khiển gồm



Ghi đông có hai tay cầm xoay được



Hai cái phanh lắp hai đầu tay cầm



Hai tay cầm



Bộ phanh



Hệ thống chuyên chở



Yên xe



Dàn đeo hàng hoặc giỏ đựng



Đặc điểm của xe và cách sử dụng



Lợi ích của xe đạp



Là phương tiện giao thông rất thân thiện



Không gây ô nhiễm



Là cách vận động cơ thể





Kết bài

Cảm nhận, suy nghĩ cá nhân về chiếc xe đạp.



Viết bài





Sau khi đã lập dàn ý chi tiết, bắt đầu triển khai đầy đủ các ý và viết bài văn thuyết minh hoàn chỉnh.

Lưu ý khi làm các bài văn thuyết minh

Minh Tú (t/h)