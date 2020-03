Người bệnh gout ăn mì tôm chẳng khác nào 'đầu độc' xương khớp và thận

Theo Đông y, bệnh gout còn được gọi là bệnh thống phong. Đây là một dạng viêm khớp xảy ra khi nồng độ axit uric máu trong máu tăng do sự rối loạn chuyển hóa của cơ thể.

Mì tôm và ảnh hưởng tới sức khỏe



Từ khi được Momofuku Ando phát minh tại Nhật, đến nay mì tôm đã trở thành sản phẩm quen thuộc được nhiều người ưa chuộng. Mì tôm còn có tên gọi khác là "mì ăn liền" nhờ sự tiện dụng, được sử dụng phổ biến và là "giải pháp" cho những bữa ăn nhanh, bữa ăn vặt, ăn sáng hay những khi không biết ăn gì.



Dù nhanh gọn tiện lợi là thế nhưng mì tôm có giá trị dinh dưỡng rất thấp. Hầu hết những sản phẩm "ăn liền", ăn nhanh đều không tốt cho Dù nhanh gọn tiện lợi là thế nhưng mì tôm có giá trị dinh dưỡng rất thấp. Hầu hết những sản phẩm "ăn liền", ăn nhanh đều không tốt cho Sức Khỏe



Mì tôm chứa ít chất xơ, ít vitamin và khoáng chất. Các thành phần khác như chất đạm, chất béo cũng không đủ cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể. Bởi vậy, ăn quá nhiều mì tôm thay các bữa chính và các loại thực phẩm khác có thể gây ra tình trạng suy dinh dưỡng.

Đặc biệt, trong mì tôm chứa nhiều carbohydrat, nếu ăn quá nhiều sẽ khiến cơ thể bị quá tải tinh tột, dẫn đến tình trạng béo bụng và mất cân bằng dinh dưỡng.



Ăn mì tôm gây béo phì, gia tăng quá trình lão hóa bởi chất mỡ trong mì tôm bởi trong mì tôm có thành phần làm chậm tốc độ ô xy hóa, kéo dài thời gian biến mùi của mì tôm. Nạp chất bảo quản này vào cơ thể làm ảnh hưởng xấu tới hệ nội tiết và thúc đẩy lão hóa.



Ăn mì tôm còn gây ảnh hưởng xấu đến thận bởi trong mì tôm chứa rất nhiều muối. Ăn nhiều mì tôm làm hại thận, thậm chí dùng nhiều có thể gây sỏi thận. Thành phần phosphate trong mì tôm dù kích thích ăn ngon nhưng lại gây Ăn mì tôm còn gây ảnh hưởng xấu đến thận bởi trong mì tôm chứa rất nhiều muối. Ăn nhiều mì tôm làm hại thận, thậm chí dùng nhiều có thể gây sỏi thận. Thành phần phosphate trong mì tôm dù kích thích ăn ngon nhưng lại gây loãng xương , giảm mật độ xương.



Các chuyên gia khẳng định, ăn mì tôm lâu dài gây ra nhiều vấn đề cho hệ tiêu hóa, tiểu đường, tim mạch và cả ung thư.

Người bệnh gout có ăn được mì tôm không?



Chế độ ăn uống đối với người bệnh gout rất quan trọng. Để phục hồi sức khỏe, ngăn chặn những biến chứng có thể xảy ra, người bệnh phải tân thủ nghiêm túc thực đơn mỗi ngày. Người mắc bệnh nên tránh tiêu thụ những loại thực phẩm nghèo chất dinh dưỡng, trong đó có mì tôm.



Nguyên nhân bởi, mì tôm chứa nhiều tinh bột nhưng lượng vitamin, khoáng chất và canxi cần thiết cho xương lại không đầy đủ. Tiêu thụ mì tôm thường xuyên sẽ khiến chế độ dinh dưỡng của người bệnh mất cân đối, xương khớp bị ảnh hưởng và tăng nguy cơ hư thận. Thực tế, xương yếu, thận yếu chính là vấn đề đặc biệt nguy hiểm với những người bị bệnh gout.

Các chuyên gia khuyến cáo, cách ăn mì tôm an toàn là nên nấu chín chứ không nên úp mì. Trước khi ăn nên trần qua mì tôm với nước sôi từ 2-3 lần để loại bỏ bớt chất béo hay chất bảo quản bên ngoài sợi mì.



Ngoài việc hạn chế ăn mì tôm, người bệnh gout cần tránh các loại thực phẩm giàu purin như thịt bò, hải sản, đồ ăn đóng hộp, đồ ăn nhanh và thực phẩm chế biến sẵn. Người bệnh cũng cần tránh uống rượu bia, nước ngọt, đồ uống có ga, không dùng chất kích thích và không hút thuốc lá để bảo vệ sức khỏe.



Đặc biệt, người bệnh gout nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày các loại trái cây và rau củ tươi, ngũ cốc nguyên hạt, sữa ít béo, các loại đồ uống như trà, trà xanh, cà phê, các loại gia vị, thảo mộc và dầu thực vật.

Lạm dụng mì tôm gây hại cho sức khỏe

