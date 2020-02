Người bệnh gout kiêng tôm cua nhưng lại ăn ốc, đau khớp tái phát là đương nhiên

Nhiều người thắc mắc thành phần dinh dưỡng của ốc có gì đặc biệt, bệnh nhân gout có được ăn ốc không. Theo các chuyên gia, các loại ốc nước ngọt và ốc biển nói chung cũng có một số thành phần dinh dưỡng nhất định như các loại vitamin như B2, PP, A... và khoáng chất. Không nhiều người biết, ốc giàu đạm không kém các loại thịt, đồng thời là nguồn cung cấp canxi dồi dào.

Ốc không hẳn là thực phẩm bổ dưỡng nhưng trong Đông y một số loại như ốc hương, ốc nhồi vẫn được sử dụng như một vị thuốc có tác dụng tiêu viêm, thanh nhiệt, lợi thủy. Ốc không chỉ là món ăn mà còn phòng trị một số bệnh như chảy máu cam, táo bón, trĩ… Tuy nhiên, không phải ai cũng được ăn ốc.



Gout có được ăn ốc không?



Như đã lý giải, ốc cung cấp một lượng đạm dồi dào cho cơ thể. Nhiều người chọn cách ăn ốc để bổ sung đạm và canxi, thay cho tôm, cua. Chính vì chứa lượng đạm khá lớn nên người bệnh gout cần hết sức thận trọng khi ăn ốc. Ăn ốc có thể làm tăng lượng axit uric trong máu, làm tái phát các cơn đau gout cấp tính.



Thực tế, người bệnh gout vẫn cần bổ sung đạm nhưng không quá 100gam/ngày. Tốt nhất nên bổ sung đạm động vật từ thịt, cá. Thay đổi lượng đạm cho cơ thể bằng cách luân phiên thay đổi thịt lợn, thịt bò, cá, tôm, cua, ốc trong thực đơn hàng ngày với lượng trong mức cho phép.



Ai không nên ăn ốc?



Không chỉ người bệnh gout, người mắc một số bệnh khác cũng không nên ăn ốc kẻo rước họa vào thân.



Người mắc bệnh tiểu đường, thận, huyết áp cao không nên ăn ốc vì chúng chứa nhiều natri. Hàm lượng natri cao làm tăng hoạt động của thận, khiến tình trạng tiểu đường, huyết áp trầm trọng hơn.



Những người bị ho hay bệnh hen hay cơ địa dị ứng nên tránh ăn ốc. Nguyên nhân do ốc là loại thủy hải sản chứa nhiều chất bẩn và ký sinh, rất dễ gây ra phản ứng tiêu cực với người có cơ địa nhạy cảm hay Những người bị ho hay bệnh hen hay cơ địa dị ứng nên tránh ăn ốc. Nguyên nhân do ốc là loại thủy hải sản chứa nhiều chất bẩn và ký sinh, rất dễ gây ra phản ứng tiêu cực với người có cơ địa nhạy cảm hay Dị ứng



Không ít người cứ ăn ốc là bị đau bụng, đi ngoài hoặc ngứa, nôn nao, phù nề, nổi mề đay... những trường hợp này tuyệt đối không ăn ốc, đề phòng nguy cơ Không ít người cứ ăn ốc là bị đau bụng, đi ngoài hoặc ngứa, nôn nao, phù nề, nổi mề đay... những trường hợp này tuyệt đối không ăn ốc, đề phòng nguy cơ sốc phản vệ



Sai lầm chết người khi chế biến ốc



Ốc sống sâu trong bùn đất, chứa nhiều giun sán ký sinh nên trước khi ăn việc làm sạch và chế biến ốc là rất quan trọng.



Không làm sạch ốc thật kỹ



Ốc ngậm rất nhiều rớt dãi và chất bẩn nên trước khi ăn buộc phải ngâm trong nước cho chúng nhả chất bẩn ra. Nhiều người chỉ rửa sạch phần vỏ bên ngoài mà không biết bên trong ốc bẩn như thế nào.



Để làm sạch ốc, người ta ngâm ốc trong nước vo gạo, nước muối pha chanh hoặc ớt để ốc nhả hết sạn bẩn. Thời gian ngâm từ 1-2 tiếng.



Ngâm ốc quá lâu hoặc không sử dụng ngay



Ốc có thể sống ở môi trường bên ngoài khá lâu nên nhiều người chủ quan mua về không chế biến ngay. Một số bà nội trợ khác lại quá cẩn thận ngâm ốc quá lâu vì cho rằng như vậy mới sạch cặn bẩn. Các chuyên gia cảnh báo ngâm ốc quá lâu hoặc không chế biến ngay khiến ốc bị biến chất, làm ốc chết khi ăn có thể gây ngộ độc hoặc tiêu chảy.



Chế biến ốc chưa chín kỹ



Ốc không khó chế biến nhưng để giữ được hương vị và đảm bảo độ chín thì cần nhiều lưu ý. Món phổ biến nhất là ốc luộc, nhiều người sợ luộc quá lâu làm ốc bị quắt lại và dai. Trong khi các món ốc xào, hấp rất dễ bị tái, chưa chín kỹ...



Nếu ăn ốc chưa được chế biến kỹ có thể làm nhiễm giun sán có trong ốc. Các loại ký sinh trùng này rất khó tiêu diệt ở nhiệt độ thường. Nếu ăn phải có thể gây đau bụng, buồn nôn. Về lâu dài, ký sinh trùng trong cơ thể gây ra phù nề chân tay, sán chui vào các cơ quan...



Ăn ốc cùng thực phẩm chứa vitamin C



Ốc cũng như nhiều loại hải sản khác buộc phải kiêng kỵ thực phẩm chứa vitamin C. Nguyên nhân do các thành phần cho hải sản kết hợp với vitamin C sẽ tạo thành chất độc tương đương như amip asen (thạch tín). Hậu quả là người ăn bị ngộ độc, đau bụng, đầy hơi, khó tiêu nặng hơn nữa là chất độc âm thầm ngấm vào cơ thể, gây hại cho các cơ quan.



Ngộ độc vì ăn ốc lạ

Thực tế hàng năm đều xảy ra các vụ ngộc độc do ăn ốc lạ, chủ yếu là ngư dân đánh bắt được ốc biển mang về ăn mà không biết chúng có độc hay không. Theo TS. Lâm Quốc Hùng, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, độc tố trong ốc thường chỉ có ở tuyến nước bọt. Một số loài ốc luôn luôn chứa chất độc nhưng có một số loại khác không hề có độc, chúng chỉ có độc do ăn phải các loại tảo độc, dẫn tới tích lũy chất độc.

Độc tố trong ốc biển tùy từng loài nhưng có 2 loại chính là Saxitoxin và Tetrodotoxin. Saxitoxin là độc tố vi tảo tích lũy trong các loài ốc mặt trăng, ốc đụn và ốc tram… Tetrodotoxin có trong ốc tù và, ốc hương Nhật Bản, ốc tù và gai miệng đỏ, ốc bùn, ốc ngọc cũng như một số loại sò và cá nóc.

Độc tố này vẫn tồn tại ngay cả khi đã được chế biến. Độc tố có thể phát tác sau khoảng 20 phút khi ăn. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo người dân không đánh bắt và ăn các loại ốc lạ. Sau khi ăn mà có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn, nôn mửa dữ dội, tê, rát bỏng lan dần đến chân tay, kèm đau đầu... cần gây nôn rồi tới ngay cơ sở y tế.

Hà Ly (t/h)