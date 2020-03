Bất ngờ loại rau phổ biến với mọi nhà lại là 'thuốc độc' với người bệnh gout

Nhiều người bệnh vô tư ăn rau muống mới phát hiện bị tái phát cơn gout cấp tính mà không biết nguyên nhân do đâu. Thực tế các chuyên gia đã chỉ ra, người bệnh gout không nên ăn rau muống vì nhiều lý do.

Rau muống là loại rau phổ biến nhất trong mâm cơm gia đình Việt. Người Việt 3 miền đều ưa chuộng các món chế biến từ rau muống như rau muống luộc dầm sấu, rau muống xào tỏi hay nộm rau muống. Rau muống cũng được chẻ ra, ngâm nước rồi ăn ghém như một loại rau sống cùng với bún riêu.



Chính vì là loại rau rất phổ biến nên không phải ai cũng biết, một số người mắc bệnh không thể ăn rau muống, trong đó có người bệnh gout. Gout có được ăn rau muống không, thành phần dinh dưỡng nào trong rau muống gây hại cho người bệnh gout

Gout có được ăn rau muống không?



Theo dược sĩ dinh dưỡng Trần Thị Hải, rau muống chứa khá nhiều thành phần dinh dưỡng. Ước tính trong 100g rau muống chứa 90% nước, 3g chất xơ, 3g protein, vitamin C, vitamin E, khoáng chất sắt, kẽm, magie. Rau muống tốt cho người mắc bệnh thiếu máu, loãng xương , huyết áp thấp, phụ nữ mang thai , giảm nguy cơ táo bón. Tuy nhiên, với người mắc bệnh gout rau muống chẳng khác nào "thuốc độc".



Dược sĩ Hải lý giải, những người bị viêm đau, nhức khớp, bệnh gout (thống phong) hay các bệnh viêm nhiễm đường tiết niệu thận do sỏi không nên ăn rau muống bởi sẽ làm tình trạng bệnh trầm trọng hơn.



Nguyên nhân do rau muống giàu đạm, thuộc nhóm thực phẩm chứa nhiều purin. Khi ăn vào, purin chuyển hóa thành axit uric trong máu, kích thích phản ứng viêm ở các khớp, làm tái phát cơn gout cấp tính.



Mặt khác, trong rau muống còn chứa hàm lượng oxalat cao, đây là một chất có thể gây kết tủa, hình thành sỏi thận, sỏi niệu đạo. Đối với người bệnh gout vốn đã có ảnh hưởng tới chức năng thận, nếu ăn rau muống làm tăng nguy cơ kết tủa tinh thể urat gây sỏi thận cao hơn người bình thường.



Người bệnh gout thường bị biến chứng sưng đau khớp, nặng hơn là viêm nhiễm lở loét các khớp, vết thương hở ở khớp. Trong trường hợp này, ăn rau muống với tính chất tái tạo tế bào da sẽ kích thích hình thành tế bào gây sẹo lồi.



Lưu ý khi ăn rau muống



Rau muống thường được trồng trên mặt nước nên có nguy cơ cao nhiễm nhiều loại ký sinh trùng. Do vậy khuyến cáo mọi người chỉ ăn rau muống đã chế biến chín kỹ. Nếu ăn rau muống sống hoặc chưa chín kỹ rất dễ nhiễm sán lá gan, ký sinh trùng Fasciolopsis buski trong rau. Ăn rau chưa chín kỹ dễ gây đầy bụng, khó tiêu.



Chính vụ của rau muống là mùa hè tuy nhiên hiện nay nhiều nơi đã có thể trồng rau muống quanh năm, thậm chí sử dụng thuốc kích thích, thuốc trừ sâu để giúp rau muống phát triển nhanh, trông đẹp hơn. Cách tốt nhất là không nên ăn rau muống trái mùa bởi rau thường không ngon và nguy cơ được trồng không sạch.



Khi ăn rau muống tránh kết hợp với sữa bởi thành phần của rau kháng canxi. Khi kết hợp cùng nhau, rau muống hạn chế khả năng hấp thụ canxi từ các loại sữa.



