Vì những lý do này, người bệnh gout chớ dại ăn thịt chó kẻo biến dạng khớp, biến chứng sỏi thận

Nhiều người thắc mắc, ngoài việc kiêng các loại thịt đỏ, liệu người bệnh gout có được ăn thịt chó không? Những lý do sau đây sẽ lý giải vì sao bệnh gout không nên ăn thịt chó.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thịt chó cũng tương tự các loại thịt động vật khác như thịt bò, thịt trâu, thịt lợn, thịt gà... bởi cũng chứa các nhóm dinh dưỡng cơ bản như: Chất đạm, chất béo, canxi, sắt, các vitamin: A, B1, B2, B3...



Tuy nhiên, cần lưu ý đây là loại thịt có năng lượng cao. Trong 100g thịt chó cung cấp tới 338 Kcal nhiều hơn 118 Kcal của thịt bò và 199 Kcal của thịt gà. Xương chó rất giàu calo, xương chó có canxi dạng phosphat, carbonat.



Trong Đông y, thịt chó giàu chất đạm nhưng lại có tính nhiệt cao. Khi ăn thịt chó rất dễ gây nóng trong, đầy bụng, trướng bụng, khó tiêu. Thường xuyên ăn nhiều thịt chó gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa, gan, thận.



Chính bởi quá giàu đạm nên các chuyên gia khuyến cáo người bệnh gout không nên ăn thịt chó.



PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Khoa học công nghệ & thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội lý giải, vì hàm lượng đạm trong thịt chó rất cao nên ăn vào sẽ gây thừa đạm là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh như: gout, rối loạn mỡ máu, hay một số bệnh lý liên quan đến tim mạch.



Những người đã mắc bệnh gout, cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu ăn thịt chó vào càng khiến tình trạng bệnh nặng hơn.

Thịt chó giàu đạm gây nhiều biến chứng cho người bệnh gout



Tương tự, PGS.TS Trần Đình Toán, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Lâm sàng phân tích, nguyên nhân gây ra bệnh gout liên quan chặt chẽ đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Thịt chó cùng với thịt bò, hải sản… là những thực phẩm giàu đạm được xếp vào nhóm đại kỵ với người bệnh gout.



Khi ăn các loại thực phẩm giàu đạm này vào sẽ làm tăng axit uric trong máu gây nhiều hậu quả nặng nề. Người bệnh gout có thể bị biến dạng khớp, suy thận làm tái phát cơn đau cấp tính.



Dung nạp quá nhiều đạm cũng gây biến chứng lắng đọng muối urat trong thận ở người bệnh gout mạn tính. Hiện tượng này kéo dài gây biến chứng sỏi thận, tăng nguy cơ thận ứ nước ứ mủ, suy thận, tăng huyết áp thậm chí kéo theo tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim...



Your browser does not support HTML5 video.