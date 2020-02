Người bệnh gout nên ăn thịt lợn như thế nào để không làm tăng axit uric

Nhiều khảo sát đã chỉ ra, thịt lợn chứa hơn 70% cơ cấu các loại thịt được sử dụng trong bữa ăn hàng ngày. Không chỉ thơm ngon, dễ ăn và dễ chế biến thành nhiều món ngon khác nhau, thịt lợn còn được nạp đầy chất dinh dưỡng với lượng virtamin, axit amin và khoáng chất vô cùng phong phú.



Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thịt lợn phù hợp với chế độ ăn để giảm cholesterol và tốt cho tim mạch. 100g thịt lợn chứa khoảng 458 calo.



Gout có được ăn thịt lợn không và ăn bao nhiêu là đủ

Bệnh gout vốn căn nguyên do rối loạn chuyển hóa liên quan đến ăn uống. Bệnh xảy ra do nồng độ axit uric trong huyết tương quá cao dẫn đến lắng đọng tinh thể urat hay tinh thể axit uric; khi tinh thể urat hoặc tinh thể axit uric lắng đọng ở khớp sẽ dẫn đến tình trạng viêm khớp , dẫn đến đau đớn và biến dạng, thậm chí cứng khớp. Nếu các tinh thể lắng đọng ở thận sẽ dẫn đến bệnh thận do urat như sỏi thận, viêm thận kẽ...