Thịt vịt rất bổ nhưng vì sao người bệnh gout nên tránh xa?

Trong Đông y, thịt vịt bổ sánh ngang các vị thuốc bởi giá trị dinh dưỡng cao. Thế nhưng vì sao, người bệnh gout không được ăn thịt vịt?

Thịt vịt bổ hơn thịt bò, thịt lợn



Thịt vịt là món ngon dân dã phổ biến với người Việt được chế biến thành nhiều món ngon như luộc, nướng, vịt tiềm hạt sen... Thịt vịt không chỉ ăn ngon miệng, không bị ngán mà còn có giá trị dinh dưỡng cao.



Các chuyên gia ước tính, trong 100g thịt vịt có khoảng 25g chất protein, nhiều hơn hẳn so với thịt bò, heo, dê, cá, trứng. Bên cạnh đó, thịt vịt còn giàu các dưỡng chất canxi, phốtpho, sắt, vitamin (B1, B2, A, D, E), acide nicotic… rất cao.



Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho biết trong Đông y, thịt vịt có vị ngọt, hơi mặn, tính hàn, có tác dụng tư âm, dưỡng vị, có tác dụng tốt trong việc điều trị bệnh tim mạch, lao phổi và ung thư...



Nhiều tài liệu y thư cổ coi thịt vịt là loại "thuốc bổ thượng hạng" có tác dụng chữa các chứng bệnh tiểu tiện, nhiệt bệnh, hư lao, bổ ngũ tạng và thủy đạo.



Ngoài ra, người Nhật coi thịt vịt có tác dụng sinh tân dịch, trấn định tâm thần, nuôi dưỡng dạ dày … Thịt vịt đực đầu xanh hoặc vịt lông trắng, xương đen, mỏ đen càng tốt…

Bệnh gout có được ăn thịt vịt không?



Thịt vịt được xếp vào nhóm các thực phẩm có hàm lượng purin cao. Cụ thể, ước tính trong 100 gram thịt vịt có đến 138 mg purin. Do vậy, ăn thịt vịt sẽ làm tăng đột biến axit uric trong máu, làm tái phát cơn gout cấp tính.



Khi hàm lượng axit uric tăng cao, gây nhiều biến chứng nguy hiểm như hủy hoại khớp, đầu xương. Các hạt tophy tại các khớp bị loét vỡ, gây hiện tượng bội nhiễm.



Không chỉ người bệnh gout, một số đối tượng sau cũng không nên ăn thịt vịt kẻ gây hại cho cơ thể.

Người có hệ tiêu hóa kém không nên ăn thịt vịt bởi có tính hàn làm gánh nặng cho hệ tiêu hóa, suy yếu các cơ quan nội tạng, thận, hệ thống miễn dịch...



Người bị ho cần kiêng chất tanh vì có thể gây khó thở. Nếu người bị ho ăn thịt vịt sẽ gây kích ứng, là ho nhiều hơn.



Người có thể chất yếu, lạnh không nên ăn thịt vịt bởi loại thịt này cũng có tính hàn, ăn vào càng thêm lạnh bụng, chán ăn, đau bụng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa



Người mới phẫu thuật không nên ăn thịt vịt bởi có thể gây sưng tấy vết mổ, khó lành miệng, thậm chí là mưng mủ.



Bên cạnh đó cần lưu ý 2 món đại kỵ với thịt vịt là ba ba và quả mận. Thịt ba ba ngọt bình không độc trong thịt vịt thuộc tính mát, nếu ăn chung sẽ gây phù thũng, tiêu chảy.



Cũng vì thịt vịt tính hàn giúp giải nhiệt tốt nếu ăn với quả mận có tính nhiệt sẽ gây nóng bụng, khó tiêu, chướng bụng.

4 nhóm người phải tuyệt đối kiêng thịt vịt

Hà Ly (t/h)