Người bệnh gout vẫn có thể ăn trứng nhờ tuân thủ nguyên tắc này

Hiếm có thực phẩm nào trong tự nhiên cung cấp tới 13 loại vitamin và khoáng chất, cùng với các chất chống oxy hoá lutein, zeaxanthin và axit béo omega-3 dài.

Ngoài ra, trứng còn chứa chất đạm, chất béo, canxi, sắt, kẽm, selen, các axít béo no, axít béo không no một nối đôi và nhiều nối đôi, cholesterol... Hơn thế nữa, tỷ lệ các chất dinh dưỡng trong trứng rất phù hợp và cân đối.



Hầu hết chất dinh dưỡng đều tập trung ở lòng đỏ của trứng. Trong khi lòng trắng có ít chất dinh dưỡng hơn với 10,3 gam protein; canxi 19 mg. Trong lòng trắng cũng chứa đạm chủ yếu là albumin và các acid amin. Cả trong lòng đỏ và lòng trắng trứng đều có chất Biotin (vitamin B8), góp phần duy trì năng lượng của cơ thể.



Gout có được ăn trứng không và nên ăn như thế nào



Các chuyên gia đã chỉ ra, ăn trứng có thể làm tăng nồng độ axit uric, khiến tình trạng bệnh trầm trọng hơn tuy nhiên trên thực tế chúng vẫn là thực phẩm có lợi cho người bệnh.



Trứng rõ ràng là thực phẩm giàu protein nhưng cần nhớ chỉ thực phẩm chứa hàm lượng purin cao mới làm tăng axit uric trong máu. Nhiều người cho rằng trứng giàu đạm, không tốt cho người bệnh gout. Tuy nhiên, thực tế trứng chứa rất ít purin, không thực sự gây hại cho người bệnh. Ngoài ra, trứng cũng là nguồn cung cấp axit béo oemga-3 phong phú và vitamin B thiết yếu như choline, biotin và axit folic.



Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo người bệnh gout vẫn có thể ăn trứng với lượng vừa phải là 1 quả mỗi ngày. Cách tốt nhất là người bệnh chỉ nên ăn lòng lòng trắng trứng, không nên ăn cả quả. Việc thực hiện chế độ ăn nghiêm ngặt khiến người bệnh gout cần bổ sung protein vô cùng quan trọng.



Không chỉ riêng người bệnh gout mà cả người khỏe mạnh cũng cần ăn trứng điều độ. Theo các chuyên gia, với trẻ nhỏ dưới 5-6 tháng một tuần chỉ nên ăn trứng 3 lần, chỉ ăn lòng đỏ dưới dạng nhuyễn kết hợp nấu bột hay cháo. Trẻ trên 7 tháng mỗi bữa ăn 1/2 lòng đỏ trứng gà. Với trẻ từ 8 - 9 tháng tuổi, mỗi bữa ăn 1 lòng đỏ trứng gà. Trẻ từ 10 - 12 tháng tuổi cho ăn cả lòng đỏ và lòng trắng và mỗi bữa ăn 1 quả.

Trẻ từ 1 - 2 tuổi chỉ nên ăn từ 3 - 4 quả/tuần. Với người lớn không ăn quá 4 bữa trứng trong một tuần. Đặc biệt với người bị cao huyết áp hoặc cholesterol máu cao vẫn có thể ăn trứng nhưng chỉ ăn 1-2 lần trong một tuần.

