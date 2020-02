Dù rất bổ dưỡng nhưng người bệnh gout có được ăn trứng vịt lộn không?

Trứng vịt lộn là món ăn khoái khẩu của nhiều người Việt. Trứng được ấp dở đã hình thành con, chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn so với trứng thông thường. Dù là thực phẩm rất bổ dưỡng nhưng với người phải thực hiện chế độ kiêng khem nghiêm ngặt như bệnh gout có được ăn trứng vịt lộn không.

Giá trị dinh dưỡng của trứng vịt lộn



Theo các nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại, một quả trứng vịt lộn còn chứa 13,6 gam protein; 212 gam photpho; 12,4 gam lipit; 82 mg canxi và 600 mg cholesterol. Ngoài ra, trứng vịt lộn còn chứa nhiều beta carotene và sắt.



Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khẳng định, mỗi quả trứng vịt lộn chứa đến hơn 180 lượng kcal cùng hàng loạt chất béo có lợi cho Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khẳng định, mỗi quả trứng vịt lộn chứa đến hơn 180 lượng kcal cùng hàng loạt chất béo có lợi cho Sức Khỏe và các loại vitamin A, B1, C...



Tuy nhiên, nếu ăn nhiều trứng vịt lộn và ăn thường xuyên khiến cơ thể bị dư thừa vitamin A, dẫn đến việc tích lũy vitamin A dưới da và gan, gây tình trạng vàng và bong tróc da, ảnh hưởng xấu đến việc hình thành xương. Ăn trứng vịt lộn buổi tối cũng gây khó chịu, gây đầy hơi, khó tiêu. Do đó, người lớn khỏe mạnh tốt nhất chỉ nên ăn 2 quả mỗi tuần, trẻ em nên hạn chế ăn nhiều thực phẩm này.



Theo Đông y, trứng vịt lộn còn có tác dụng bổ huyết, giúp cơ thể hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng, phát triển nhanh chóng và khỏe mạnh hơn. Chỉ cần một quả trứng vịt lộn vào mỗi sáng sẽ cung cấp năng lượng cho bạn suốt cả ngày.



Vốn tốt cho sức khỏe là thế nhưng trứng vịt lộn có phải là thực phẩm dành cho người bệnh gout hay không thì lại là vấn đề không phải ai cũng trả lời được.



Gout có được ăn trứng vịt lộn không?



Bệnh gout vốn là căn bệnh rối loạn chuyển hóa liên quan đến ăn uống, nguyên nhân do nồng độ axit uric trong huyết tương quá cao dẫn đến lắng đọng tinh thể urat hay tinh thể axit uric. Khi các tinh thể urat hoặc tinh thể axit uric lắng đọng ở khớp, nó sẽ dẫn đến tình trạng Bệnh gout vốn là căn bệnh rối loạn chuyển hóa liên quan đến ăn uống, nguyên nhân do nồng độ axit uric trong huyết tương quá cao dẫn đến lắng đọng tinh thể urat hay tinh thể axit uric. Khi các tinh thể urat hoặc tinh thể axit uric lắng đọng ở khớp, nó sẽ dẫn đến tình trạng viêm khớp , gây ra đau đớn và biến dạng, thậm chí cứng khớp.



Chế độ ăn uống rất quan trọng với người bệnh gout. Dù là món giàu chất dinh dưỡng, nhưng trứng vịt lộn lại không nằm trong danh sách món ăn mà người bệnh gout nên ăn.



Nguyên nhân bởi, trứng vịt lộn chứa quá nhiều cholesterol xấu có hại cho cơ thể và protein, nếu tiêu thụ quá thường xuyên sẽ gây ra tình trạng rối loạn chuyển hóa các chất chuyển hóa trong cơ thể. Đặc biệt, người bệnh gout cần tránh nạp protein nên càng không nên ăn trứng vịt lộn.



Ngoài trứng vịt lộn, người bệnh gout cũng không nên nạp các loại thực phẩm giàu protein khác. Nếu lượng protein trong cơ thể và máu tăng sẽ dẫn đến tăng tổng hợp acid uric, giảm khả năng bài tiết của thận. Khi đó, acid uric sẽ tích tụ nhiều hơn, dẫn đến triệu chứng đau, sưng viêm ở người bệnh gout càng thêm nghiêm trọng.



Đặc biệt với nam giới ngoài 40 có ngoại hình to béo càng không nên ăn trứng vịt lộn vì có thể tăng nguy cơ mắc bệnh gout. Để bảo vệ sức khỏe, mỗi tuần chỉ nên ăn 1-2 quả trứng vịt lộn, không nên ăn 2 quả cùng một lúc.

Chế độ ăn khoa học cho người bệnh gout

