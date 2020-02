Cà phê mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng người bệnh gout có được uống không?

Cà phê là loại đồ uống 2 mặt bởi nếu sử dụng điều độ sẽ mang lại tác dụng tích cực, nếu lạm dụng cà phê sẽ có hại cho cơ thể. Đặc biệt cà phê được không dành cho một số người bệnh. Vậy người bệnh gout có được uống cà phê không, tác động của cà phê với nồng độ axit uric trong máu.

Một tách cà phê vào buổi sáng giúp đầu óc tỉnh táo và hoạt bát hơn do thành phần caffeine trực tiếp kích thích tủy sống và vỏ não hoạt động. Viện thông tin khoa học về cà phê của châu Âu công bố nhiều báo cáo rằng hấp thụ cà phê vừa phải có thể làm giảm sự suy giảm nhận thức ở cả nam và nữ, tức là giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.



Caffeine cũng kích thích và kích hoạt các cơn co thắt trong ruột, do đó thúc đẩy bài tiết phân. Một ly cà phê sẽ cần thiết cho ai bị táo bón.



Caffeine được dùng để điều trị chứng đau đầu migrain và làm giảm cảm giác lo âu hay buồn ngủ trong thời gian ngắn. Khi bị đau đầu, uống cà phê để caffeine kết hợp với aspirin giúp hấp thụ hầu hết các thuốc giảm đau nhanh hơn. Đây chính là lý do tại sao một số loại thuốc giảm đau kết hợp caffeine vào thành phần.



Cà phê được coi là kẻ thù của ung thư và bệnh tật. Theo Health News, thường xuyên uống cà phê giúp chống lại các bệnh gan và ung thư. Cụ thể, một nghiên cứu công bố hồi tháng 5/2017 đã chứng minh, người nào uống một tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư gan thấp hơn 20% và uống 2 tách mỗi ngày giúp giảm 35%, thậm chí 5 tách cà phê giúp giảm đến 50% nguy cơ ung thư gan.



Cà phê được coi là một trong những loại đồ uống giảm cân. Cà phê chứa axit chlorogenic có tác dụng làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate và đường, và tăng tốc độ trao đổi chất, từ đó giảm cân do giảm hấp thụ chất dinh dưỡng.



Gout có được uống cà phê không



Trong người bệnh gout được khuyến cáo tuyệt đối tránh xa rượu bia, đồ uống có cồn thì không có thông tin chính thức nào về việc bị bệnh gout có được uống cà phê không.



Trong thời gian thực hiện nghiên cứu, đã có 757 người trong số này mắc gout có liên quan đến thói quen sử dụng trà và cà phê. Theo khảo sát, các nhà khoa học thấy rằng người có sử dụng cà phê có nguy cơ mắc bệnh gout thấp hơn đáng kể so với người không uống.



Cụ thể, các nhà khoa học chỉ ra uống 1-3 tách cà phê mỗi ngày giúp giảm 8% nguy cơ mắc gout. Tỷ lệ mắc bệnh giảm tới 40% khi uống 4-5 tách cà phê mỗi ngày. Thậm chí, với những người nghiện cà phê uống trên 6 tách mỗi ngày, có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tới 60%.



Ngay cả khi sử dụng cà phê đã khử chất caffeine, vẫn đem lại hiệu quả phòng ngừa bệnh gout bất ngờ. Người uống 1-3 tách cà phê đã khử caffeine mỗi ngày giảm 33% nguy cơ mắc gout. Nếu uống trên 4 tách mỗi ngày, nguy cơ mắc bệnh giảm 28%.



Dựa vào phát hiện này, các nhà khoa học khẳng định, không phải caffeine mà một chất khác trong cà phê là chlorogenic acid mới có khả năng tác động tới nguy cơ mắc bệnh gout. Tuy nhiên, các nhà khoa học cần thêm thời gian để xác định hoạt chất nào trong cà phê giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh gout. Do đó mọi người vẫn có thể uống cà phê mà không lo bị bệnh gout. Còn những người đã mắc bệnh gout cần cẩn trọng khi sử dụng cà phê.



Cà phê vốn không phải thức uống quá nhiều dinh dưỡng, chúng chỉ có lợi khi con người sử dụng điều độ. Dù đã được chỉ ra những lợi ích của cà phê với bệnh gout nhưng không có nghĩa người bệnh được sử dụng vô độ.

Thành phần polyphenol chống oxy hóa trong cà phê, giúp giảm đáng kể tình trạng viêm và giảm thiểu tổn thương gốc tự do. Tuy nhiên, nếu dung nạp quá nhiều cà phê có chứa caffeine, với tính axit khá cao chúng có thể lấy đi lượng canxi cần thiết ở các khớp, đẩy nhanh quá trình thoái hóa khớp , khiến bệnh tình nghiêm trọng hơn.



Không chỉ hấp thụ canxi, uống quá nhiều cà phê sẽ hấp thụ hết khoáng chất như sắt, kẽm, magiê, kali và làm mất vitamin nhóm B, vitamin C gây thiếu hụt chất dinh dưỡng.

Đó là chưa kể uống quá nhiều cà phê làm tăng nguy cơ hình thành sỏi Oxalate, trực tiếp ảnh hưởng tới hoạt động bài tiết của thận ở bệnh nhân gout.



Người uống quá nhiều cà phê sẽ tăng tích trữ cholesterol, tức tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, nguy cơ gây nhồi máu cơ tim cao gấp hai lần so với người không uống.



Các chuyên gia khuyến cáo, trong chế độ dinh dưỡng không cần có cà phê. Ba tách cà phê mỗi ngày (250 mg caffeine) được xem là trung bình sẽ không gây nguy hại gì đáng kể cho sức khỏe.

