Uống nước cam làm bệnh gout nặng thêm, thực hư thế nào?

Người ta biết đến cam bởi lượng vitamin C dồi dào có tác dụng chống ôxy hóa, làm chậm hiệu ứng lão hóa tế bào. Vitamin C còn có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch nên không phải ngẫu nhiên mỗi khi bị ốm sốt, cảm cúm, mọi người thường hay uống nước cam để hồi phục cơ thể.



Không nhiều người biết, nước cam cung cấp hàm lượng caxi đáng kể, thích hợp cho ai không thích uống sữa. Uống nước cam để tăng cường canxi cho răng và xương chắc khỏe.

Nhiều người hay uống nước ép cam vào buổi sáng bởi, trong 1 ly nước cam chứa khoảng 14% lượng kali cần thiết trong ngày, cung cấp năng lượng cần thiết cho ngày mới. Sau khi hoạt động thể chất, một ly nước cam bỏ thêm chút muối là rất cần thiết bởi lượng đường fructoza và 85% lượng nước có trong cam có tác dụng giải khát và bồi bổ thể lực rất tốt.



Rất bổ dưỡng nhưng nước cam không không làm tăng lượng chất béo hoặc chất cholesterol dù uống dưới bất kỳ hình thức nào.



Gout có được uống nước cam không?



Năm 2010, tờ báo hàng đầu nước Anh là Daily Mail đưa tin, các chuyên gia nghiên cứu thuộc Đại học Boston đã chỉ ra uống 2 ly nước cam mỗi ngày có nguy cao mắc bệnh gout cao gấp đôi.



Các chuyên gia tiến hành theo dõi thói quen ăn uống của 80.000 phụ nữ trong suốt 22 năm qua. Họ phát hiện, những phụ nữ uống 2 ly nước cam mỗi ngày phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh gout cao gấp đôi những người khác không uống. Thậm chí, ngay cả khi uống 1 ly nước cam, nguy cơ mắc bệnh gout cũng tăng thêm 41%.



Nhóm nghiên cứu cho rằng, lượng đường fructose (đường trong trái cây) cao trong trái cam làm gia tăng quá trình sản xuất axit uric - thủ phạm chính gây bệnh gout. Axit uric được tiết ra, ngấm vào các khớp, gây hiện tượng sưng phồng và đau đớn.



Gout vốn là một bệnh rối loạn về chuyển hóa liên quan đến việc tăng sản xuất hoặc giảm đào thải chất axit uric trong cơ thể. Các tinh thể urat lắng đọng tại các khớp và các tổ chức xung quanh khớp gây nên phản ứng viêm. Bệnh thường gặp ở nam giới tuổi trung niên.

Mặc dù giới chuyên gia còn cần nhiều nghiên cứu khác về vấn đề này nhưng tốt nhất, mọi người nên sử dụng nước cam điều độ kết hợp với một chế độ dinh dưỡng phù hợp để tránh bị bệnh bệnh gout. Người bệnh gout nên hạn chế uống nước cam và xin ý kiến tư vấn từ bác sĩ.



Những ai không nên uống nước cam?



Theo Ths.BS. Nguyễn Thị Hằng (Phó chủ nhiệm Bộ môn Đông dược, Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam), nước cam giàu vitamin C có thể giúp giảm huyết áp, đồng thời các chất dinh dưỡng có trong nước cam còn có tác dụng như một chất lợi tiểu, tăng cường hoạt động bài tiết của thận, chống mệt mỏi.



Thời điểm uống nước cam tốt nhất là lúc không no, không đói tức sau khi ăn 1-2 giờ. Nước cam ép xong nên uống luôn vì để lâu sẽ làm mất chất, đặc biệt là vitamin C.



Không nên uống nước cam vào buổi tối, do nước cam có tác dụng sinh tân dịch, lợi tiểu, gây đi tiểu đêm làm mất ngủ.

Your browser does not support HTML5 video.

7 lợi ích khi ăn cam mỗi ngày