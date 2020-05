Gửi ảnh khoả thân cho bạn trai quen qua mạng, nữ sinh 17 tuổi bị tống cả tình lẫn tiền

Ngày 1/5, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tạm giữ đối tượng Lê Hoàng Tân (19 tuổi, ngụ xã Bình Ba, huyện Châu Đức) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, trước đó Tân có làm quen với một nữ sinh 17 tuổi qua mạng xã hội . Cả hai nảy sinh tình cảm, trong thời gian quen nhau Tân có ngỏ ý xin ảnh khỏa thân của nữ sinh này. Nữ sinh đã đồng ý và gửi ảnh qua tin nhắn cho đối tượng.

Sau đó, cả hai nảy sinh mâu thuẫn và cự cãi nhau. Tân dùng hình ảnh khỏa thân của bạn gái để tống tiền hai lần, đòi bạn gái phải đưa tổng cộng 4,7 triệu đồng. Ngày 30/4 vừa qua, đối tượng tiếp tục ép nữ sinh 17 tuổi đưa thêm 7 triệu đồng, nếu không sẽ tung ảnh lên mạng và gửi cho gia đình

Nạn nhân đồng ý hẹn gặp đối tượng để đưa tiền, ngầm báo tin cho cơ quan công an. Khoảng 10h30 phút cùng ngày, khi Tân đang nhận tiền từ nạn nhân tại một quán cà phê tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức thì bị lực lượng công an ập tới bắt quả tang.

Theo lời khai của nạn nhân, trước đó đối tượng còn dùng ảnh khỏa thân để uy hiếp, cưỡng ép nạn nhân quan hệ tình dục 1 lần. Hiện Công an huyện Châu Đức đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, Công an TP Nha Trang đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Ngọc Quỳnh (23 tuổi, ngụ tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) để điều tra về hành vi Cướp tài sản và Giao cấu với người dưới 16 tuổi theo quy định của Pháp luật . Nạn nhân là cháu X. (SN 2005, ngụ tại TP Nha Trang). Quỳnh làm quen với X. trên mạng xã hội rồi sau đó hẹn gặp X. đi nhà nghỉ để quan hệ.

Trong lúc quan hệ, Quỳnh lén dùng điện thoại quay lại cảnh ân ái, sau đó đối tượng dùng những đoạn clip này để tống tiền X. Quỳnh yêu cầu em phải đưa 4 triệu đồng, nếu không sẽ bị tung clip nóng lên mạng xã hội. Do sợ hãi, X. đã hẹn Quỳnh gặp mặt để đưa tiền. Rất may khi đang trao đổi tiền thì cơ quan chức năng đã tới và bắt giữ đối tượng.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)