Hạ cánh nơi anh kết thúc, mọt phim Hàn đừng bỏ lỡ những siêu phẩm này

Đầu năm 2020, khán giả mê phim Hàn được 'chiêu đãi' bởi vô số những dự án phim ảnh chất lượng, trong đó phải kể đến siêu phẩm 'Hạ cánh nơi anh' vừa kết thúc vào cuối tuần qua. Tạm chia tay đại úy Hyun Bin điển trai, các mọt phim Hàn đừng vì nuối tiếc mà bỏ lỡ những siêu phẩm khác đang làm mưa làm gió màn ảnh Hàn.

Itaewon Class (Tầng lớp Itaewon)

Itaewon Class là bộ phim đánh dấu sự trở lại của 'giám đốc cực phẩm' Park Seo Joon, với tạo hình nhân vật ngổ ngáo, cục cằn mới lạ: Park Sae Ro Yi. Itaewon Class theo chân chàng trai tên Park Sae Ro Yi bất hảo, từng vào tù ra tội, chỉ học hết cấp 2 trên con đường xây dựng nhà hàng Danbam từ một đống đổ nát thành một thương hiệu đứng đầu ngành công nghiệp ẩm thực. Thực chất, Park Sae Ro Yi đã từng có một tuổi thơ hạnh phúc bên người cha hiền từ, cho đến ngày cậu quyết định đứng ra ngăn cản một vụ bắt nạt ở trường. Không may, kẻ mà Park Sae Ro Yi chạm trán là Jang Geun Won - con trai chủ tịch tập đoàn thực phẩm Jangga, cũng là công ty mà bố cậu đang làm việc.

Bố Park Sae Ro Yi bị buộc thôi việc, và thậm chí còn bị Jang Geun Won gây tai nạn mà qua đời. Park Sae Ro Yi điên cuồng đánh Geun Won để trả thù trong đau đớn, và sau đó đã bị chủ tịch tập đoàn Jangga Jang Da Hee tống vào tù, khiến cậu rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Tuy nhiên, Park Sae Ro Yi không hề gục ngã, quyết tâm khởi nghiệp sau khi ra tù tại khu phố Itaewon sầm uất ở thủ đô Seoul và nung nấu ý định trả thù cho bố. Sát cánh bên Yo Ri là những người 'cộng sự' đắc lực, như Jo Yi Seo (Kim Da Mi), Ma Hyun Yi (Lee Joo Young) và Choi Seung Kwon (Ryu Kyung Soo),... với những tính cách riêng biệt, độc đáo sẽ giúp anh thực hiện ước mơ lật đổ đế chế ẩm thực Jangga. Bên cạnh hành trình khởi nghiệp của quán ăn DanBam, người xem chắc chắn sẽ bị cuốn vào mối tình tay ba giữa Sae Royi và tình đầu Oh SooAh (Kwon Nara) và cô gái cùng anh đồng cam cộng khổ, thông minh và bướng bỉnh – Jo Yi Seo.

Romantic Doctor, Teacher Kim 2 (Người thầy y đức 2)

Romantic Doctor Teacher Kim 2 hiện đang là một trong những bộ phim được yêu thích nhất trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc với rating liên tục chạm mốc trên 20%. Bộ phim về y khoa phần lớn tập trung vào những bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch cấp cứu tại Bệnh viện Doldam. Bộ phim gây ấn tượng với những phân đoạn khắc họa chân thực và nghẹt thở những ca phẫu thuật, thậm chí lấy từ chính những tình huống y khoa ngoài đời thực.

Những ca cấp cứu khẩn cấp, những ca cấp cứu do súng bắn, dao đâm,... đều được xuất hiện với những tình tiết bất ngờ, đẩy các bác sĩ trong phim luôn ở tình trạng gấp gáp phải điều trị ở phòng cấp cứu để kịp thời cứu người. Một trong những tập phim đáng chú ý là khi các bác sĩ phải cấp cứu cho một nhân viên y tế hôn mê khi hứng chịu một cơn sốc ngoài, được xác định đã chết não, không thể tự thở và không có phản xạ hành não. Phân cảnh này càng khiến khán giả hồi hộp, lo lắng hơn khi được dựa trên một tình huống có thực, khi một nhân viên y tế đã tử vong do xuất huyết não sau khi bị đánh đập bởi một kẻ say rượu.

Bên cạnh những tình huống 'giật gân' trong y khoa, những phân cảnh ngọt ngào giữa các cặp đôi siêu đáng yêu trong phim. Nếu ở phần 1, người xem "khóc hết nước mắt" vì thương tiếc, thì ở phần 2 khán giả đã hoàn toàn mãn nhãn với mối tình kéo dài từ thuở sinh viên cho đến khi chính thức làm việc trong bệnh viện của cặp đôi chính. Nụ hôn bất ngờ giữa Seo Woo Jin (Ahn Hyo Seop) và Cha Eun Jae (Lee Sung Kyung) khiến khán giả phấn khích tột độ vì sự dịu dàng và ngọt ngào.

Hello Dracula

Đây là dự án phim có phần táo bạo của đài JTBC khi để một nữ nhân vật là người LGBT+, yêu say đắm một cô gái khác. Bộ phim sẽ bao gồm ba câu chuyện theo 3 phong cách khác nhau: về An Na (Seohyun - thành viên SNSD) cùng mẹ cô ấy là Mi Young (Lee Ji Hyun), gia đình duy nhất cô có trong đời; Seo Yeon (Lee Joo Bin) – một giọng ca của ban nhạc indie đấu tranh biến giấc mơ của mình thành hiện thực, và câu chuyện về một tình bạn đặc biệt giữa Ji Hyung (Seo Eun Yool) và đứa trẻ Yoo Ra (Go Na Hee).

Mới đây, bộ phim chính thức lên sóng vào tối 17/2 và đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ngay trong tập đầu tiên, cô nàng Anna đã thành tâm thú nhận với mẹ ruột về việc mình là lesbian (đồng tính luyến ái), sau khi đau đớn nhạn lời chia tay từ So Jung (Lee chung ah).

Hi Bye, Mama!

Sau Hạ cánh nơi anh, tvN tiếp tục tung ra teaser cho một bộ phim mới dự kiến là siêu phẩm mang tên Hi Bye, Mama! Bộ phim có sự góp mặt của diễn viên Kim Taehee - nữ thần sắc đẹp nổi tiếng xứ Hàn sau 5 năm vắng bóng để tập trung cho gia đình.

Kim TaeHee thủ vai người vợ mang tên Cha Yoo Ri đã chết từ 5 năm trước, nay được phép tái sinh 45 ngày để tìm về được với chồng con. Tuy nhiên, người chồng của cô Jo Kang Hwa đã dần vượt qua nỗi đau buồn mất vợ, dần tìm đến tình yêu mới. Tuy nội dung phim là hồn ma vợ cũ đòi chồng con, nhưng đoạn trailer phim do tvN tung ra lại hết sức tươi sáng, vui vẻ. Là một bộ phim về tình cảm gia đình, Hi Bye, Mama! hứa hẹn sẽ đem lại những giây phút ấm áp, cảm động cho khán giả xem truyền hình. Bộ phim sẽ kế nhiệm khung giờ của 'Hạ cánh nơi anh', phát sóng vào 19h00 (giờ Việt Nam) thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần trên kênh tvN và có mặt ngay sau đó trên Netflix.

Secret Garden (Khu vườn bí mật)





Dù đã 10 năm trôi qua, nhưng Secret Garden vẫn được coi là tượng đài trong dòng phim lãng mạn, luôn đứng top đầu BXH phim truyền hình hay nhất thập kỉ. Nếu vẫn còn đang nuối tiếc rung rinh đại úy Ri Jung Hyuk, thì ngại gì không dành thời gian xem lại bom tấn một thời của "chú đẹp" Hyun Bin?





Vào thời điểm lên sóng, Secret Garden đã gây bão toàn châu Á với câu chuyện tình yêu "oan gia ngõ hẹp" của hai người bị hoán đổi cơ thể với nhau. Gil Ha Im (Ha Ji Won) là nàng diễn viên đóng thế xinh đẹp, cá tính nhưng nghèo khổ. Còn Kim Joo Won (do Hyun Bin) thủ vai là giám đốc trung tâm thương mại giàu có, khó tính, không tin vào tình yêu. Cả hai tình cờ gặp và "ghét nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên", cho đến một ngày họ uống phải thứ rượu thuốc kỳ lạ khi đi lạc trong rừng. Thứ thuốc ấy đã khiến hai người tráo đổi linh hồn cho nhau mỗi khi trời mưa và nảy sinh ra biết bao tình huống dở khóc dở cười, nhưng cũng là thứ khiến chuyện tình giữa hai kẻ đối lập bỗng chốc chớm nở.

Nụ hôn bọt sữa từng gây bão một thời

Chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi trái dấu đã khiến khán giả châu Á mê mệt, thậm chí còn tạo ra vô số trend nổi đình đám ngày ấy. Từ nụ hôn bọt sữa ngọt ngào, bài tập gập bụng giúp cặp đôi chạm mắt nhau và cái ôm cùng lời tỏ tình của Hyun Bin, tất cả đã đi sâu vào lòng khán giả như một huyền thoại của truyền hình Hàn Quốc

Chi Nguyễn (t/h)