Hà Giang được thêm vào nhóm 'có nguy cơ' tiếp tục giãn cách xã hội tới 22/4

Sau khi ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên vào sáng 16/4, Hà Giang từ địa phương có "nguy cơ lây nhiễm thấp" đã được bổ sung vào "nhóm có nguy cơ".

Như vậy, hiện nay có 16 tỉnh/thành phố thuộc "nhóm có nguy cơ" với COVID-19 gồm: Hải Phòng, Cần Thơ, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp và Hà Giang.

Các địa phương này sẽ cần thực hiện nghiêm các biện pháp theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đến hết ngày 22/4 và có thể sẽ có điều chỉnh vào ngày 22/4 tùy diễn biến dịch bệnh.

Bộ đội Biên phòng thiết lập 6 chốt kiểm soát, phong tỏa thôn Pín Tủng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Ảnh: Báo Điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Nhận định về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý cho biết, tỉnh đã ở trạng thái "nhóm nguy cơ lây nhiễm tương đối cao", theo Tổ Quốc.

Theo ông Quý đánh giá, trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19 ở Hà Giang là người dân tộc Mông sống trên vùng cao nên lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của bệnh nhân và những người xung quanh.

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, bệnh nhân số 268 G.T.C. (nữ, 16 tuổi, trú tại thôn Pín Tủng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang), trước đó từng tiếp xúc với S.M.T đi làm thuê tại Trung Quốc và đã hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày sau khi về nước. Còn lại, bệnh nhân ít giao lưu, đi lại.

Hiện ngành y tế tỉnh Hà Giang và các ban ngành liên quan đã xác định được 56 người tiếp xúc gần (F1), 20 nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp (5 người tại Phòng khám Đa khoa khu vực Phố Bảng, 13 người tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn và 2 người thuộc Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn), 29 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2).

"Đây là ca bệnh được phát hiện trong cộng đồng, do vậy việc đầu tiên là phải điều trị cho bệnh nhân. Cùng với đó, tập trung xác định những trường hợp F1, 2, 3 để có phương án cách ly. Đối với trường hợp F1 sẽ cách ly tập trung, trường hợp F2, 3 thì tuỳ tình hình có thể cách ly, theo dõi giám sát chặt chẽ tại nhà", ông Quý cho biết.

Hiện huyện Đồng Văn đã tiến hành phong tỏa bản Pín Tùng - nơi bệnh nhân 268 sinh sống. Được biết, toàn thôn có 29 hộ, 192 nhân khẩu. Trong số 22 người đi lao động tại Trung Quốc, hiện 17 người chưa về địa phương.

Các chốt chặn tại lối vào thôn Pín Tùng cũng sẽ được thành lập, trực 24/24h, trong đó các chốt biên giới sẽ đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng hỗ trợ.



Sở Y tế Hà Giang cũng sẽ bố trí tổ y tế thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trân nhiệt, theo dõi Sở Y tế Hà Giang cũng sẽ bố trí tổ y tế thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trân nhiệt, theo dõi Sức Khỏe , phun khử khuẩn. Ngoài ra, chính quyền đảm bảo cung cấp nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình trong thôn.

Ngoài phong tỏa thôn Pín Tùng, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành cách ly xã Phố Là, thị trấn Phố Bảng, Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn và Phòng khám Đa khoa khu vực Phố Bảng.

Phòng khám đa khoa khu vực Phố Bảng sẽ dừng hoạt động, toàn bộ cán bộ y tế ở cơ sở này sẽ được đưa đi cách ly tập trung. Các nhân viên y tế và bệnh nhân tại khu cách ly Bệnh viện đa khoa Đồng Văn sẽ làm việc và điều trị tại khu vực cách ly.

