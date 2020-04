Hà Giang phong tỏa thị trấn Đồng Văn với hơn 7.000 người, tìm nguồn lây bệnh nhân 268

Sáng 22/4, ông Hoàng Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn, cho biết đã quyết định phong tỏa toàn bộ thị trấn Đồng Văn để phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian phong tỏa từ 9h sáng cùng ngày và kéo dài đến khi có thông báo mới, tùy vào tình hình dịch bệnh tại địa phương.

Chính quyền địa phương đã thiết lập hai chốt chặn tại trục đường ra vào thị trấn; một chốt tại quốc lộ 4D theo hướng đi huyện Yên Minh; chốt còn lại nằm trên hướng đi huyện Mèo Vạc. Bên cạnh đó, huyện bố trí lực lượng kiểm soát đường liên xã, đường mòn, lối mở trên biên giới.



Tuyệt đối không cho người trong thị trấn đi ra và người từ ngoài vào. Lực lượng tại các chốt bao gồm công an, quân sự và y tế. Chính quyền địa phương sẽ đảm bảo đầy đủ nhu yếu phẩm cấp thiết cho người dân, đảm bảo cuộc sống không bị xáo trộn.

Nhân viên y tế đi bộ 3km vào bản Pín Tủng để lấy mẫu xét nghiệm từng người dân quanh nơi ở của bệnh nhân 268

Tính đến sáng 22/4, 56 người tiếp xúc trực tiếp (F1) gồm 20 nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa Đồng Văn; 84 trường hợp F2 liên quan đến bệnh nhân này vẫn đang cho kết quả âm tính.

Cán bộ y tế lên nương rẫy lấy mẫu bệnh phẩm của bà con để xét nghiệm

Theo ông Nguyễn Văn Giao - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang, đến sáng 22/4, tỉnh mới ghi nhận một trường hợp nhiễm COVID-19 là bệnh nhân 268. Không có chuyện có thêm bệnh nhân như nhiều tin đồn thất thiệt đang lan truyền.

Thị trấn Đồng Văn nằm trên cao nguyên đá với diện tích gần 27.500 ha, gồm 1.629 hộ với khoảng 7.623 người; có đường biên giới giáp Trung Quốc dài trên 52 km; cách trung tâm tỉnh Hà Giang 160 km.

Bệnh nhân 268, nữ, 16 tuổi, dân tộc Mông, trú tại bản Pín Tùng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn. Thiếu nữ có ba anh trai làm việc tự do bên kia biên giới. Cô này từng tiếp xúc với một người lao động trở về từ Trung Quốc nhưng đã hết thời gian cách ly. Ngày 7/4, thiếu nữ bị sốt, ho, khó thở, cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, xét nghiệm kết quả dương tính với SARS-CoV-2.



Trước đó, Hà Giang cũng đã phong tỏa thôn Pín Tủng (xã Phố Là, huyện Đồng Văn, nơi ở của bệnh nhân 268) với hơn 100 người dân, cùng Phòng khám đa khoa xã Phố Bảng (nơi bệnh nhân này từng đến điều trị) và Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn.



