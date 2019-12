Hà Giang: Tường đổ sập trong lúc phá dỡ nhà, 5 người tử vong

Tối 28/12, lãnh đạo UBND huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một sự cố sập tường khiến 5 người tử vong và 3 người bị thương, theo VTC News.

Hiện trường sự việc. Ảnh: Lù Thị Xuân

Được biết, tất cả nạn nhân đều là nam giới, danh tính những người tử vong gồm: Lù Văn Bằng (42 tuổi), Lù Văn Pao (42 tuổi), Lù Văn Thương (34 tổi), Lù Văn Đạt (16 tuổi) và Lù Xeo Lợi (cùng 14 tuổi). Các nạn nhân bị thương gồm Lù Văn Kiến (30 tuổi), Lù Văn Dương (34 tuổi) và một người khác bị đa chấn thương và hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hoàng Su Phí.

Theo thông tin ban đầu, sự cố sập tường xảy ra vào chiều 28/12 tại thôn U Khú Sủ, xã Tụ Nhân, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Lúc này, gia đình ông Lù Văn Xuân (trú tại thôn U khú Sủ, xã Tụ Nhân) đang phá dỡ nhà cũ để chuẩn bị làm nhà mới. Khi bà con hàng xóm đang tập trung giúp đỡ gia đình ông Xuân thì một bức tường bất ngờ đổ sập, đè lên những người tham gia tháo dỡ.

5 người bị bức tường đè tử vong. Ảnh: Lù Thị Xuân

Ông Thèn Ngọc Minh - Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì xác nhận sự việc trên báo VTC News: "5 người hàng xóm trong lúc dỡ nhà bị tường đổ sập đè trúng. Sự việc xảy ra lúc chiều nay".

Được biết, sau khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ việc. Đến khoảng 20h cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường đã được hoàn thành.

Hiện thi thể các nạn nhân cũng đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Kiều Đỗ (t/h)