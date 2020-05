Hà Lan và Israel sản xuất kháng thể ngăn chặn SARS-CoV-2, hứa hẹn tìm ra thuốc điều trị COVID-19

Các nhà nghiên cứu tại đại học Utrecht, trung tâm y khoa Erasmus và Harbor BioMed tại Hà Lan mới đây đã công bố nghiên cứu về kháng thể đơn dòng có thể diệt virus corona trên tế bào.



Qua thử nghiệm, loại kháng thể được đặt tên là 47D11 có thể nhắm vào gai protein của virus SARS-CoV-2 và vô hiệu hóa gai này. Thực tế các gai này chính là công vụ giúp virus bám sâu và xâm nhập dễ dàng trên mọi bề mặt.



Kháng thể đơn dòng là các loại protein nhân tạo, mô phỏng cơ chế của kháng thể do cơ thể tổng hợp trong phản ứng miễn dịch để cơ thể chống lại virus, vi khuẩn.

PGS.TS Berend-Jan Bosch. Ảnh: Đại học Utrecht.



Các loại kháng thể đơn dòng sẽ chỉ hướng tới vô hiệu hóa một loại mầm bệnh duy nhất. Để tạo ra kháng thể chống lại COVID-19, các nhà khoa học đã thử nghiệm bệnh trên chuột biến đổi gen và lấy kháng thể do chúng tạo ra.

Kháng thể 47D11 cho thấy khả năng vô hiệu hóa virus. Nhóm nghiên cứu sau đó phải chỉnh sửa loại kháng thể để phù hợp với cơ thể người.

Theo Scitechdaily, ông Berend-Jan Bosch, PGS.TS Trưởng nhóm nghiên cứu tại Đại học Utrecht, tác giả chính cho biết, phát hiện này dựa trên công trình mà các nhóm nghiên cứu đã thực hiện về các kháng thể nhắm vào virus SARS-CoV xuất hiện vào năm 2002-2003

Dù vậy, đây mới chỉ là kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Các nhà khoa học cần thử nghiệm trên động vật rồi trên người để chứng minh hiệu quả và độ an toàn trước khi ứng dụng sản xuất thuốc.

Nhóm nghiên cứu cũng cho biết cần nhiều nghiên cứu hơn để tìm hiểu về tác dụng lâm sàng và cơ chế chính xác giúp kháng thể chống lại virus.



Nhóm tác giả nghiên cứu này nhấn mạnh, kháng thể đơn dòng tấn công vào các điểm yếu trên protein bề mặt của virus ngày càng được coi như một loại thuốc hứa hẹn với các dịch bệnh lây lan và cho thấy hiệu quả trị liệu với nhiều loại virus.

Theo Reuters, phương pháp điều trị bằng kháng thể có khác biệt so với vaccine. Nếu vaccine tạo kháng thể tự nhiên, do chính cơ thể người được tiêm tạo ra thì phương pháp tiêm kháng thể là đưa những kháng thể có sẵn và người bệnh nhân. Tuy vậy, phương pháp này vẫn có thể dùng cho những người có nguy cơ lây nhiễm cao. Ngoài các bệnh miễn dịch, kháng thể đơn dòng còn được dùng trong điều trị ung thư

Thông thường, sẽ phải mất khoảng 2 năm để một loại thuốc đi từ quá trình nghiên cứu tới cấp phép và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, trước diễn biến nhanh chóng của COVID-19, con người phải đẩy nhanh quá trình này hơn nữa.



Mặt khác, vẫn có nhiều chuyên gia trên thế giới tin rằng việc thử các kháng thể lên người là một quyết định mạo hiểm. Tuy nhiên, việc tìm thấy các phương pháp điều trị mới cũng là điều tích cực trong thời điểm hiện tại.



Israel phân lập thành công kháng thể virus corona

Trong một diễn biến khác, ngày 5/5, Bộ Quốc phòng Israel thông báo vừa phân lập thành công một kháng thể virus corona, được đánh giá là đột phá quan trọng trong điều trị bệnh COVID-19.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Naftali Bennett, các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Sinh học Israel (IIBR) đã phân lập thành công "kháng thể đơn dòng vô hiệu hóa" có khả năng vô hiệu hóa virus corona gây bệnh COVID-19.

Hình ảnh virus SARS-CoV-2 thoát khỏi một tế bào dưới kính hiển vi điện tử. Ảnh: Getty.

Thông cáo Bộ Quốc phòng Israel dẫn lời Giám đốc IIBR Shmuel Shapira cho biết cơ sở đang đăng ký bản quyền công thức kháng thể. Bước kế tiếp là tìm một nhà sản xuất quốc tế để tiến hành sản xuất hàng loạt.

IIBR cho xét nghiệm mẫu máu lấy từ những bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục. Kháng thể trong máu của những người này được nhiều chuyên gia đánh giá là chìa khóa để phát triển một liệu pháp điều trị hữu hiệu.

Kháng thể đơn dòng được phân lập từ duy nhất một tế bào khỏi bệnh, mang tiềm năng phát triển thuốc điều trị cao hơn. Trong khi đó, theo tạp chí Science Direct, ở một số nơi khác trên thế giới, có trường hợp phân lập được kháng thể đa dòng từ trên hai tế bào khỏi bệnh.

Khoảnh khắc SARS-CoV-2 xâm nhập và tấn công tế bào khỏe mạnh