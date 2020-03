Hà Nội bố trí 10 trạm test nhanh COVID-19 trên địa bàn, có kết quả trong 10 phút

Sáng 30/3, tai cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội ngày 30/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, công việc chống dịch còn kéo dài chứ không phải 1, 2 tháng. "Tình hình hiện nay đang hết sức phức tạp, chưa biết dịch bệnh sẽ kết thúc lúc nào nhưng chắc chắn không chỉ trong 1-2 tháng". Do đó thành phố cần chuẩn bị các phương án dài hạn để đối phó với tình hình dịch bệnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: ANTĐ

Về Bệnh viện Bạch Mai - nơi được đánh giá là ổ dịch lớn nhất và phức tạp nhất tại Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hà Nội phải khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm ngay tất cả các trường hợp có liên quan đến bệnh viện này. Ngoài ra, cần tổ chức hướng dẫn tất cả các trạm y tế và Bệnh viện về việc xét nghiệm nhanh.

Được biết, tối 29/3, CDC đã tiếp nhận 5.000 test nhanh từ Bộ Y tế.

"Test này sẽ có kết quả trong 10 phút và thông qua việc lấy mẫu máu. Nếu ai đó dương tính với virus SARS-CoV-2 là chính xác, đây là test mà Hàn Quốc đã làm", ông Chung thông tin tại cuộc họp.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Y tế thành phố lập ngay 10 tổ công tác bao gồm lực lượng của Bộ Tư lệnh thủ đô, Công an thành phố và cán bộ y tế để tổ chức test nhanh ở một số khu vực trên địa bàn thành phố, đặc biệt là những khu tập trung đông người.

"Trước mắt, ngay chiều 30-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố thiết lập 3 tổ công tác, thực hiện test nhanh ở các phường xung quanh Bệnh viện Bạch Mai ", Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo.

Hà Nội sẽ triển khai 10 trạm test nhanh trên địa bàn. Ảnh: Zing

Ông Nguyễn Đức Chung cũng cho biết đã nhờ một nhóm chuyên gia người Việt Nam ở Seoul (Hàn Quốc) và New York (Mỹ) thiết kế trạm tổ chức test nhanh COVID-19 theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới và trong chiều nay sẽ cung cấp cho Hà Nội 10 trạm test. Mỗi trạm này sẽ có diện tích là 3x3 m, có điện, Wifi và đầy đủ các bàn ghế, trang thiết bị để làm việc được 24/24.

"Họ cho thuê những trạm này với giá 6-7 triệu/trạm/tháng. Trước mắt ngay chiều nay họ cung cấp cho chúng ta 10 trạm, chúng ta thuê 10 trạm này để triển khai thực hiện test nhanh ở một số phường trong ngày nay và mai", ông Chung cho biết.

Để triển khai các trạm test, ông Chung chỉ đạo, CDC và Sở Y tế Hà Nội khẩn trương cập nhật hướng dẫn phương pháp, cách lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 cho các trung tâm y tế quận, huyện trên địa bàn.

Đặc biệt CDC Hà Nội phải trang bị cho lực lượng làm nhiệm vụ về quần áo, phương tiện bảo hộ cho lực lượng triển khai nhiệm vụ tại các trạm xét nghiệm di động.

Chủ tịch UBND TP cũng giao cho Công an thành phố sắp xếp, bố trí tăng cường cho CDC Hà Nội 10 xe bán tải và cả lái xe để phục vụ cho 10 trạm xét nghiệm nhanh này.

Your browser does not support HTML5 video.

Việt Nam thúc đẩy nghiên cứu các kit test nhanh SARS-CoV-2. Nguồn: VNEWS

Kiều Đỗ (t/h)