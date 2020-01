Hà Nội: Các trường học phun thuốc khử khuẩn, người dân được phát khẩu trang miễn phí

Trước diễn biến của dịch cúm do virus corona, nhiều trường học đã và đang tiến hành phun thuốc khử khuẩn cũng như phát khẩu trang miễn phí cho học sinh.

Công tác tuyên truyền, phòng và chống dịch cúm do virus corona tại các trường học ở Hà Nội

Ngày hôm nay, 31/1 nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã đề nghị tất cả học sinh, giáo viên đeo khẩu trang khi đến lớp. Đồng thời, nhà trường cũng yêu cầu học sinh rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn để tăng cường phòng chống dịch bệnh lây lan. Đây được xem là một biện pháp chủ động, tích cực, trong việc phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây nên.

Các em được phát khẩu trang và hướng dẫn vệ sinh chân tay đúng cách (Ảnh: Saostar)

Theo thông tin trên Zing, ông Phạm Gia Hữu, Trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân cho biết, các trường học cần cung cấp thông tin cho phụ huynh hàng ngày về dịch corona. Quân sẽ tiến hành phun khử khuẩn 100% các trường học và phát khẩu trang miễn phí cho học sinh. Ở mỗi trường sẽ thành lập tổ công tác phòng chống dịch, trong đó có đại diện cha mẹ học sinh. Ngoài ra, nhà trường cũng thống kê số phụ huynh, học sinh đi lại, làm việc tại Trung Quốc trong thời gian qua để nắm tình hình.

Nhà trường khuyến cáo với các em học sinh, không nên sử dụng các đồ sinh hoạt chung (Ảnh: Saostar)

Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội dẫn lời Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, yêu cầu trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật tuần này, 100% trường học được phun khử khuẩn. Công tác khử khuẩn không chỉ được thực hiện ở các trường công lập mà còn có các trường tư thục, nhóm trẻ độc lập. Hiệu trưởng các trường sẽ trực tiếp tham gia công tác này, cùng trung tâm y tế.

Kèm theo đó, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội hoan nghênh, khuyến khích các cơ sở giáo dục phát miễn phí và hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang. Yêu cầu các trường bố trí nguồn nước sạch, xà phòng để học sinh, giáo viên rửa tay thường xuyên. Các em học sinh đươc khuyến cáo hạn chế sử dụng chung đồ sinh hoạt ăn uống và nên dùng bình nước cá nhân.

Nhiều phụ huynh lo sợ dịch bệnh nên đã cho con em mình nghỉ học (Ảnh: Saostar)

Theo như Saostar, sáng nay, tại trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp đã tiến hành phun thuốc diệt trùng ở 71 lớp, các phòng học chuyên đề, thư viện…. xong trước 10h00 chủ nhật ngày 2/2/2020. Nhà trường cũng chuẩn bị đây đủ cặp nhiệt độ, khẩu trang y tế, sổ sách nhằm theo dõi chặt chẽ danh sách các học sinh có biểu hiện sốt, ở cả gia đình và nhà trường. Các khu vực vệ sinh nhà trường, kiểm tra các bình nước chứa xà phòng rửa tay cho học sinh.

Cũng tương tự, THCS – THPT Pascal (Hà Nội), thầy Quàng Văn Phong, Phó hiệu trưởng cho biết, nhà trường đã tiến hành phun thuốc khử trùng, khuẩn ở tất cả các phòng học, xe đưa đón các học sinh. Nhiều khảu trang miễn phí được phát cho các em học sinh, đồng thời vệ sinh khu vực ăn uống, tăng cường tuyên truyền cho các con về mức độ nguy hiểm và biện pháp phòng chống virus corona.

Ghi nhận tại trường, lo sợ về tình trạng Sức Khỏe của con, nhiều phụ huynh đã cho các em nghỉ học, đến trưa đã đón về sớm.





Người dân được phát khẩu trang miễn phí

Cũng trong ngày 31/1, người dân tại 3 điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng được các cơ sở kinh doanh , các tổ chức phát khẩu trang miễn phí. Các địa điểm gồm: 70 Thái Hà, quận Đống Đa; 66 Chùa Láng, quận Đống Đa, 226 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng. Việc phát miễn phí khẩu trang bắt đầu từ 8h và sau 1,5 tiếng, 750 chiếc đã được phát hết. Cho đến chiều cùng ngày, nhiều người dân vẫn đến để nhận khẩu trang.

Chi nhánh ngân hàng ABBANK đã có thông báo về việc cán bộ nhân viên giao dịch tại quầy và Bảo vệ của ABBANK đeo khẩu trang khi giao dịch và khuyến nghị khách hàng mang khẩu trang. Bên cạnh đó, ngân hàng này đã triển khai khu vực đặt nước rửa tay diệt khuẩn và cung cấp khẩu trang miễn phí để khách hàng sử dụng tại các điểm giao dịch của Ngân hàng.

Để đám bảo an toàn, ngân hàng ABBANK cũng khuyến khích khách hàng nên chuyển sang thực hiện các giao dịch online trong thời gian này nhằm hạn chế và phòng tránh tối đa các nguy cơ tiếp xúc với mầm bệnh.

