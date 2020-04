Hà Nội: Cây 'ATM' gạo nhận diện khuôn mặt người dân để đảm bảo công bằng

Sáng nay 16/4, hàng trăm người lao động nghèo đến xếp hàng trước cổng trường Đại học Kinh tế quốc dân, trên đường Giải Phóng, theo số phiếu đã được phát từ trước. Mọi người tuân thu theo yêu cầu giãn cách 2, đeo khẩu trang, sát trùng tay trước khi nhận gạo.

Điều đặc biệt ở đây là cây ATM gạo này rất “thông minh”, không chỉ có chức năng “rút” gạo mà còn có thể nhận diện khuôn mặt. Người nhận chỉ cần đứng trước camera, bà con nói to, rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại sau đó đến nhận gạo chia sẻ. Chỉ mất chừng 3 giây, hệ thống sẽ hoàn tất ghi nhận và đẩy thông tin lên database.

Theo đó, mỗi người dân sẽ được phát gạo 1 lần/ tuần. "Khi bà con đến hệ thống máy quét, chỉ cần nói tên, địa chỉ, hệ thống sẽ ghi lại gương mặt, giọng nói của bà con. Đây là phần mềm do cán bộ công nghệ thông tin của trường tự thiết kế trong vòng 2 ngày, chúng tôi kiểm tra thử và phát huy tốt. Trước mắt chúng tôi đóng xong 5 tấn gạo, sẽ phát cho bà con trong 2 tuần", ông Nguyễn Hữu Đồng, chủ tịch công đoàn Trường ĐH Kinh tế quốc dân, cho biết.

