Hà Nội chào đón những du khách quốc tế đầu tiên năm 2020

Vào lúc 5h30’ ngày 1/1/2020, đoàn khách quốc tế gồm 15 người đến từ Pháp hạ cánh xuống sân bay Nội Bài là những vị khách đầu tiên đến Hà Nội . Trong đó, ông Alain Baron (Pháp) là người “xông đất” Thủ đô . Ông Alain Baron cùng vợ có chuyến du lịch tới Việt Nam trong hai tuần và Hà Nội là điểm dừng chân đầu tiên.

Sở Du lịch Hà Nội chào đón vị khách quốc tế đầu tiên của năm 2020

“Tôi rất bất ngờ và vinh dự là vị khách quốc tế đầu tiên đến Hà Nội vào đầu năm mới 2020. Đầu năm mới, tôi chúc đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, đặc biệt là ngành Du lịch Việt Nam sẽ ngày càng chuyên nghiệp hơn”, ông Alain Baron nói.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Đức Hải cho biết, hoạt động này là một khởi đầu tốt đẹp, hứa hẹn nhiều khởi sắc cho du lịch Thủ đô trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Đây cũng là cơ hội để Thủ đô quảng bá hình ảnh về lịch sử và con người Hà Nội - Việt Nam, Thủ đô có lịch sử hơn 1000 năm tuổi, Thành phố vì hòa bình đến với du khách trên thế giới.

Thông qua sự kiện đón vị khách quốc tế đầu tiên đến Hà Nội, ngành Du lịch Hà Nội mong muốn gửi tới du khách quốc tế thông điệp: “Hà Nội luôn là điểm đến An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”.





Ấn tượng du lịch Thủ đô

Theo Sở Du lịch Hà Nội, năm 2019, Hà Nội đón gần 29 triệu lượt khách, trong đó, có hơn 17 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 17% so với năm trước; khách du lịch nội địa đạt gần 22 triệu lượt, tăng 8% so với năm 2018. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 103.800 tỷ đồng, tăng 34% so với năm trước. Đây là bước phát triển tốt nhất của du lịch Thủ đô từ trước đến nay.

Ông Trần Đức Hải cho rằng, một trong những thành công của du lịch Thủ đô trong năm 2019, đó là việc quảng bá, tuyên truyền hình ảnh Thủ đô mang lại hiệu quả rõ rệt. Theo đánh giá của Sở Du lịch Hà Nội, việc quảng bá trên kênh truyền hình CNN góp phần giúp lượng khách đến Hà Nội gia tăng trong thời gian qua.

Bước sang năm 2020, thành phố Hà Nội tổ chức nhiều sự kiện quan trọng như kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, đăng cai sự kiện thể thao quốc tế - Giải đua xe công thức 1 cùng nhiều hoạt động ngoại giao lớn… Đây là thời cơ nhưng cũng là thách thức để ngành Du lịch Thủ đô có những bước phát triển mạnh mẽ hơn.

Tại buổi làm việc về kết quả thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 26/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016- 2020 và những năm tiếp theo” mới đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhận định, Nghị quyết 06 đã được Sở Du lịch cụ thể hoá thành các kế hoạch để thực hiện một cách chủ động, bài bản, khoa học và nắm chắc công việc. Theo đó, 4 nhóm chỉ tiêu về phát triển du lịch mà nghị quyết đề ra đều đạt và vượt.

“Thời gian tới, Sở Du lịch Hà Nội cần gắn với các sự kiện trọng đại Thủ đô và đất nước trong suốt năm 2020 để phát động năm du lịch Hà Nội nhằm tăng cường thu hút khách du lịch. Quá trình thực hiện cần để lợi ích của người dân gắn liền với sự phát triển của du lịch, từ đó chính họ sẽ góp sức xây dựng hình ảnh du lịch Thủ đô thêm phát triển”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, nói.