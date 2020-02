 Hà Nội: Chất lượng không khí có dấu hiệu khả quan, nhờ gió mùa gây mưa

Ngày hôm nay 5/2, chất lượng không khí vẫn giữa nguyên ở mức tốt do gió mùa đông bắc ảnh hưởng sâu khiến Hà Nội quang mây, ít mù và có mưa.

Sáng ngày hôm nay 5/2, và lúc 8h Thời tiết Hà Nội rét đậm, nhiệt độ ở mức 14 độ. Ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày hôm qua, chât lượng không khí ở Hà Nội có chuyển biến một cách rõ nét.

Chỉ số AQI ngày hôm nay ở ngưỡng màu vàng, báo hiệu chất lượng không khí bình thường, không ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

Theo dự báo của trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Các tinh thành ở Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) và Bắc Trung Bộ có mưa. Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi phía Bắc có rét đậm.Tuy nhiên, tại TP.HCM, chất lượng không khí đo được cùng ngày ở mức kém. Trong đo, hệ thống quan trắc không khí của Airvisual ghi nhận chỉ số AQI lên đến 127.

Tình hình chất lượng không khí ở Hà Nội tiến triển tốt (Ảnh: Người đưa tin)

Lý giải cho hiện tượng này, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia chia sẻ trên báo Lao động, chất lượng không khí dần cải thiện nhờ nghịch nhiệt. Hiện tượng này xảy ra khi càng lên cao, nhiệt độ không khí càng cao, ngược với quy luật thông thường là càng lên cao, nhiệt độ càng thấp. Lớp nghịch nhiệt này giống như một cái mũ, ngăn chất ô nhiễm phát tán lên cao.

Vì thế, khi những cơn mưa kéo đến Hà Nội, có thể đánh tan được lớp mũ nghịch nhiệt và khối không khí tích tụ ở tầng mặt, gột rửa bớt đi lượng bụi trong khí quyển. Nhờ thế, chất lượng không khí dần được cải thiện.

Chất lượng không khí tại TP.HCM lại ở mức kém (Ảnh: Người đưa tin)

Đồng thời, khi mưa lại kèm theo gió lớn, góp phần khuyếch tán và dàn mỏng lớp ô nhiễm không khí, mà gió chính là yếu tố tự nhiên giúp làm sạch ô nhiễm không khí một cách hiệu quả nhất.

Trước đó, ngày 2/2, vào thời điểm 9h sáng, Hà Nội xuất hiện ở top 1 trong danh sách "10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới" do Airvisual quan trắc. Theo chỉ số AQI đo được tại khu vực Tây Hồ tăng lên tới 269, nhiều điểm đo khác cũng lên tới ngưỡng cảnh báo "màu tím" như khu vực quận Long Biên với AQI cao 217; Tô Ngọc Vân 255; Khu công nghiệp Nội Bài ở Sóc Sơn 208... Một số nơi khác cũng có chất lượng không khí ở ngưỡng "rất xấu" như Ô Chợ Dừa 204; Thượng Đình 222; Thị xã Sơn Tây 214; Trần Quang Khải 201; Hạ Đình 227; Bà Triệu 201...

Đó là dấu hiệu cảnh báo mức nguy hại về chất lượng không khí, ảnh hưởng tới Sức Khỏe của người dân.

Your browser does not support HTML5 video.

Nồng độ bụi mịn ở Hà Nội cao nhất 5 năm qua - VTC 14