Hà Nội cho học sinh từ mầm non đến THPT, trường nghề nghỉ đến 15/3

Trong buổi họp sáng nay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung kết luận, tiếp tục cho học sinh từ cấp mầm non đến THPT, học sinh trường nghề nghỉ đến 15/3.

Sáng 7/3, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì buổi làm việc bất thường của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại Hà Nội. Tại buổi họp, Sở Y tế Hà Nội cho biết, diễn biến tình hình dịch đã chuyển biến phức tạp khi ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính ở Hà Nội . Như vậy, tính đến 8h ngày 7/3, cả nước ghi nhận 17 ca nhiễm COVID-19, trong đó 16/17 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh và cho ra viện.

Trong buổi họp sáng nay, Ban chỉ đạo cũng bàn đến việc đi học trở lại của học sinh trên toàn thành phố. Đề cập tới việc cho sinh viên cao đẳng dạy nghề đi học tiếp vào tuần tới hay không, ông Nguyễn Hồng Dân – Phó Giám đốc sở Lao động – Thương binh và xã hội cho biết, hầu hết các trường đề nghị TP cho phép nghỉ thêm 1 tuần nữa đến 15/3.

Học sinh từ cấp mầm non đến THPT sẽ được nghỉ đến 15/3

Còn học sinh từ mầm non đến THPT, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tại Chủ Xuân Dũng cho biết, chiều 6/3, Sở đề xuất Chủ tịch UBND TP cũng đồng ý cho học sinh THPT trở lại học từ 9/3, các cấp mầm non đến THCS sẽ nghỉ thêm 1 tuần nữa.

Thế nhưng, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như trên, Hà Nội ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh, để đảm bảo an toàn cho học sinh, Sở đề xuất Ban Chỉ đạo phòng dịch TP cho học sinh THPT nghỉ thêm 1 tuần nữa.

Bên cạnh đó, Sở cũng triển khai với Đài truyền hình Hà Nội việc ghi hình, biên tập để triển khai dạy học qua truyền hình với 2 lớp cuối cấp THCS và THPT.

Tại cuộc họp, ông Vương Đình Huệ - Bí thư thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện phòng chống dịch theo đúng nội dung Ban Chỉ đạo phòng chống dịch ở Trung ương cũng như TP đưa ra.

“Như vậy, chúng ta đã có một ca dương tính với Covid-19 và 2 ca nữa đang nghi ngờ. Với 2 ca này (lái xe và bác bệnh nhân), TP đang chờ kết quả xét nghiệm lần 2. Chúng ta đang chờ Bộ Y tế kết luận chính thức, nhưng khả năng (dương tính với Covid-19) là cao”, ông Vương Đình Huệ nói.

Trong cuộc họp, Bí thư thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan hõa tất cả các cuộc họp, lễ hội không cần thiết, trừ trường hợp đặc biệt. Trên cơ sở tình hình dịch bệnh, ông Huệ cho rằng, tất cả các cấp học sinh trên địa bàn TP Hà Nội nghỉ thêm 1 tuần đến ngày 15/3. Ngay cả các trường hợp đã cho đi học cũng phải dừng lại thêm 1 tuần.

Thời điểm này cũng tạm dừng các chuyên đi công tác ngoài thành phố để tập trung công tác phòng chống dịch, trừ các trường hợp đặc biệt đi nước ngoài phải được phép của các cấp có thẩm quyền và có khai báo đầy đủ.

Tiếp thu ý kiến của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chính thức chỉ đạo các cơ sở, ngành liên quan cho học sinh từ cấp mầm non đến THPT, học sinh các trường nghề nghỉ đến 15/3.

Ông Chung cũng đề nghị, Công an TP Hà Nội vào cuộc xác minh, làm rõ những đối tượng thông tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận, công khai danh tính trên truyền hình, xử lý nghiêm.

