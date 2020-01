Sáng ngày 23/1, GS.TS Nguyễn Văn Kính - Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cho biết, tại bệnh viện đang có hai bệnh nhân được cách ly vì nghi ngờ mắc viêm phổi do chủng virus corona. Như vậy thành phố Hà Nội có 2 ca nghi mắc viêm phổi corona từ Trung Quốc.

Theo đó, trường hợp đầu tiên là nữ bệnh nhân tên L.P.T (20 tuổi, ngụ ở Hà Đông, Hà Nội). T. là du học sinh vừa trở về từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) - nơi đang bị phong tỏa do virus corona bùng phát.

Được biết, T. sống trong vùng được Chính phủ Trung Quốc thông báo là an toàn. Sau khi về nước được 4 ngày, nữ sinh bắt đầu có các biểu hiện sốt kèm theo ho khan, đau rát họng không rõ nguyên nhân. Nữ sinh đã được cho kiểm tra cúm A, B và sốt xuất huyết nhưng đều âm tính. T. phải nhập viện tối 22/1 vừa qua và đang được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

Hiện nay, cả 2 bệnh nhân này đang được cách ly và chờ kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Trung Quốc ban bố mức độ nghiêm trọng của viêm phổi cấp do virus corona gây ra ngang với dịch SARS

Theo số liệu mới nhất do Cơ quan Y tế Trung Quốc công bố, nước này đã ghi nhận trên 500 trường hợp mắc bệnh trong đó có 15 nhân viên y tế và đã có 17 trường hợp tử vong. Không chỉ ở Trung Quốc, các quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Mỹ cũng đã xác nhận có trường hợp mắc bệnh.



Theo công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ các hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu. Khi phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh cần tổ chức cách ly kịp thời và có phương án đáp ứng hiệu quả phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Phó Thủ tưởng Vũ Đức Đam kiếm tra công tác chống dịch viêm phổi ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương.

Các Bộ ngành khác như Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao phối cùng phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để cung cấp thông tin, khuyến cáo công dân Việt Nam không nên đến các khu vực đang có dịch.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm cung cấp đủ thuốc, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn.

Thành phố Vũ Hán bị "cô lập"