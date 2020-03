Hà Nội có thêm ca nhiễm COVID-19 mới ở Cầu Giấy

Mới đây, Bộ Y tế vừa thông tin về trường hợp thứ 39 được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 thứ 39 tại Việt Nam.

Phun khử trùng đường phố tại Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội.

Về tiền sử dịch tễ của bệnh nhân này, tại cuộc họp ngày 11/3 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội, lãnh đạo quận Cầu Giấy cho biết bệnh nhân số 39 nhiễm COVID-19 tên B.T.P. hiện đang trú tại ngõ 165 Cầu Giấy.

Ngày 4/3, anh P. đã đưa đoàn du lịch tới từ Anh đi tham quan, trong đó có 2 người đi trên chuyến bay VN0054 được xác định dương tính với COVID-19.

"Sau khi phát hiện sự việc, quận đã rà soát quá trình di chuyển của nam hướng dẫn viên du lịch này. Chúng tôi thấy rằng người này đã đi rất nhiều nơi", lãnh đạo quận Cầu Giấy cho biết.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành rà soát và lên phương án cách ly những trường hợp đã tiếp xúc với bệnh nhân số 39.



Khuyến cáo về cách phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.