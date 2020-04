Hà Nội công bố môn thi tuyển sinh vào lớp 10, bỏ môn tự chọn để giảm áp lực

Để giảm áp lực cho học sinh do các em phải nghỉ học quá dài phòng COVID-19, Hà Nội quyết định bỏ môn tự chọn trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10.

Ngày 17/4, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã ký ban hành văn bản 1612/QĐ-UBND theo đó phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021. Theo đó, kỳ thi dự kiến được tổ chức vào ngày 17-18/7/2020, đồng thời bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ thi này.

Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh chung vào lớp 10 cho tất cả các trường THPT công lập. Trong kỳ thi này, các em học sinh sẽ chỉ phải làm 3 bài thi các môn Toán, Ngữ Văn và Ngoại ngữ. Để giảm áp lực cho học sinh do các em phải nghỉ học quá dài phòng COVID-19 , môn thi tự chọn sẽ được bỏ.

Hai môn Toán và Ngữ Văn sẽ được thi dưới hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Môn Ngoại ngữ sẽ thi dưới hình thức trắc nghiệm trong 60 phút, các thí sinh tự chọn một trong các ngôn ngữ Anh, Pháp, Đức, Nhật và có thể đăng ký môn thi Ngoại ngữ khác chương trình đang học.

Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình THCS được tinh giản theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu tập trung vào chương trình lớp 9.

Trường THPT Chu Văn An và trường THPT Sơn Tây được tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên trên toàn thành phố (không phân biệt khu vực tuyển sinh). Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 2 trường THPT công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh, không tính nguyện vọng vào các lớp chuyên của các trường là THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An, THPT Sơn Tây. Học sinh cũng có thể dự tuyển các trường THPT ngoài công lập hoặc các trung tâm giáo dục nghệ nghiệp - giáo dục thường xuyên bằng phương thức xét tuyển. Các trường chuyên sẽ tiến hành 2 vòng tuyển sinh gồm: Sơ tuyển đối với học sinh có đủ điều kiện và vòng thi tuyển chính thức. Tại vòng 2, ngoài 3 bài thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập, các em học sinh sẽ phải thực hiện bài thi môn chuyên theo nguyện vọng.

Dự kiến Hà Nội có hơn 107.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS, trong đó có 62% học sinh sẽ tuyển vào trường Trung học phổ thông công lập; 2.6% tuyển vào các trường Trung học phổ thông công lập tự chủ; và 20% thi tuyển vào các trường ngoài công lập. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào trường (qua trực tuyến hoặc trực tiếp) từ ngày 3 - 5/8, nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT và trường THPT tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu (nếu có) từ ngày 12 - 15/8.

